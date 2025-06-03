العقبة تستقبل باخرة سياحية على متنها 3513 سائحًا أغلبهم سعوديون

وطنا اليوم:استقبلت محطة السفن السياحية في ميناء العقبة، اليوم الثلاثاء، الباخرة السياحية (AROYA)، التي تحمل على متنها نحو 3513 سائحا غالبيتهم من السعودية، إضافة طاقم الباخرة البالغ عددهم 1437 فردا.

وأكد مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المجدولة للباخرة لمدينة العقبة، ما يعكس أهميتها كميناء إقليمي ومقصد جاذب للرحلات البحرية السياحية.

وأضاف الحاج حسن، أن السلطة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية 2024-2028 لتعزيز تجربة السائح ورفع جاهزية المدينة وتطوير الخدمات اللوجستية؛ لاستقبال المزيد من البواخر السياحية وتقديم برامج سياحية نوعية تعكس تنوع المنتج السياحي في العقبة.

وأوضح أن السلطة أعدت برنامجا مسبقا بالتنسيق مع الجهات المعنية في العقبة لتنظيم عملية استقبال السياح وتنزيلهم، باستخدام 8 حافلات سياحية (Shuttle) تربط بين الميناء ووسط المدينة، إضافة إلى تنظيم رحلات سياحية من مدينة العقبة لزيارة البترا ووادي رم