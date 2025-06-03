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أحمد ماهر الحوراني يحصل على درجة الماجستير من جامعة إمبريال كوليج

19 ثانية ago
أحمد ماهر الحوراني يحصل على درجة الماجستير من جامعة إمبريال كوليج

وطنا اليوم:حصل السيد أحمد ماهر الحوراني على درجة الماجستير MSc business analytics
بتفوق من جامعة إمبريال كوليج في بريطانيا ” ثاني جامعة عالمياً بالتصنيفات الدولية ” .
علما ان السيد احمد كان قد حصل على درجة البكالوريوس وبتفوق في
Mechanical engineering with management
من جامعة مانشستر ببريطانيا.
والسيد أحمد هو نجل رجل الأعمال الكبير ورئيس هيئة المديرين لمجموعة الحوراني الاستثمارية و لجامعة عمان الاهلية الدكتور ماهر الحوراني.
الف مبروك للسيد أحمد ولوالده الدكتور ماهر والعائلة الكريمة ..فرخ البط عوام … عقبال درجة الدكتوراة .


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