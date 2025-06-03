هزة أرضية تزلزل أركان سجن باكستاني وتمهد لأكبر عملية هروب في تاريخ البلاد

وطنا اليوم:في أكبر عملية هروب من السجون في باكستان، استغل 216 سجينا في سجن مالير في كراتشي هزة أرضية ضربت المنطقة، ليفروا من خلف القضبان.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن أكثر من 200 سجين هربوا ليلة 2 يونيو، من سجن مالير في كراتشي بباكستان إثر وقوع هزات أرضية خفيفة أدت إلى نقلهم مؤقتا خارج الزنازين كإجراء احترازي.

واستغل السجناء حالة الفوضى التي تلت الهزات، حيث اقتحموا بوابة السجن، واستولوا على أسلحة الحراس، وفتحوا النار، مما أدى إلى مقتل سجين واحد وإصابة ثلاثة من أفراد الأمن قبل أن تستعيد السلطات السيطرة على الوضع.

من بين الهاربين، 216 كانوا محكومين أو محتجزين بتهم غير عنيفة، ولم يكن بينهم أي متهمين بالإرهاب أو محكومين على خلفيات أمنية، وقد تم إعادة اعتقال 78 منهم حتى الآن، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة للقبض على الباقين.

وأفاد ضياء الحسن لانجار، وزير الشؤون القانونية بإقليم السند الباكستاني، أن عشرات السجناء فروا من سجن في مدينة كراتشي في ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين، وقد حدثت عملية الهروب بعد أن تسببت عدة هزات أرضية في إثارة حالة من الذعر بين السجناء.

وتعد الحادثة من أكبر عمليات الهروب الجماعي في تاريخ باكستان، وأثارت تساؤلات حول مدى جاهزية السجون للتعامل مع حالات الطوارئ، خاصة بعد أن تم نقل السجناء خارج الزنازين بسبب الهزات الأرضية، مما خلق ثغرات أمنية استغلها الهاربون.

وقد أغلقت السلطات الباكستانية الطرق حول السجن وفرضت نقاط تفتيش مشددة في المدينة، كما بدأت تحقيقا شاملا في الحادثة لتحديد المسؤوليات ومنع تكرارها.