2.849 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 5 أشهر

وطنا اليوم:واصلت صادرات غرفة صناعة عمان، حالة النمو المتصاعدة التي بدأت تعيشها منذ بداية العام الحالي 2025، ما يشير لقدرة الصناعة الأردنية على تجاوز الصعوبات، وتعزيز حضورها بالأسواق التصديرية.

ونمت صادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2025، بنسبة 12.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وصلت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 2.849 مليار دينار مقابل 2.540 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا بصادراتها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي باستثناء قطاعي الصناعات الخشبية والأثاث والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، حيث انخفضت بنسبة 14 و 9.2 بالمئة على التوالي.

بالمقابل، ارتفعت صادرات القطاعات الصناعية الثمانية الفرعية الأخرى بنسب متفاوتة كان أعلاها قطاع الصناعات الإنشائية الذي زاد بنسبة بلغت 86.7 بالمئة، وأقلها الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5 بالمئة.

وكالمعتاد، استحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 1.635 مليار دينار.

وبينت المعطيات الإحصائية أن صادرات الغرفة إلى الهند ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 14.7 بالمئة، مسجلة نحو 395 مليون دينار، مقابل 344 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات الغرفة إلى الشقيقة السعودية خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، بنسبة 7.2 بالمئة، مرتفعة إلى 352 مليون دينار، مقابل 328 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب المعطيات الإحصائية، سجلت صادرات صناعة عمان إلى العراق، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي نموا بنسبة 4.8 بالمئة، مرتفعة إلى 381 مليون دينار، مقابل 363 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل، سجلت صادرات صناعة عمان للولايات المتحدة الأميركية تراجعا خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 5.1 بالمئة، منخفضة إلى 507 ملايين دينار، مقابل 534 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، لكنها بقيت أكثر الدول استقبالا لصادرات الغرفة.

وأظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 302.1 بالمئة، حيث بلغت نحو 114 مليون دينار مقابل 28 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.

كما سجلت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة، وصولا لما قيمته نحو 69 مليون دينار، مقابل 56 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، جاءت البلدان العربية بالمقدمة بقيمة 1.396 مليار دينار، تلاها الدول الآسيوية غير العربية نحو 566 مليون دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 528 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي نحو 148 مليون دينار، والدول الأفريقية 82 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 79 مليون دينار، وأميركا الجنوبية 20 مليون دينار وبلدان أخرى بقيمة نحو 27 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال نفس الفترة على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 610 ملايين دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 532 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 444 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، ما قيمته نحو 417 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 273 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 247 مليون دينار.

وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 130 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 102 مليون دينار والإنشائية 87 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة نحو 8 ملايين دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل الى نحو 5 مليارات دينار.