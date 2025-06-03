بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

استشهاد 24 فلسطينيا اثناء انتظارهم مساعدات في غزة

48 ثانية ago
استشهاد 24 فلسطينيا اثناء انتظارهم مساعدات في غزة

وطنا اليوم:أفادت وزارة الصحة في غزة أن 24 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، بعدما تجمع آلاف الأشخاص في منطقة العلم المخصصة لتوزيع المساعدات، جنوب القطاع.
وذكرت الوزارة في البيان أن الحصيلة أولية وهناك عشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة جدا.
ويقوم الاحتلال بتصعيد شامل ويضاعف عمليات القصف الجوي والمدفعي وترحيل المواطنين من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الوسط.
وارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 54,470 شهيدا، و124,693 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.
وذكرت “صحة غزة” في بيان أن من بين الحصيلة 4,201 شهيد، و12,652 إصابة، منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:57

وفاتان بحادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة

09:52

بعد مرموش.. مانشستر سيتي يسعى لضم نجم عربي آخر

09:42

الضمان لديه تعليماته؛ ضبط مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات

09:39

المتكاملة : الحافلات ستتحرك وفقا لمواعيد محددة حتى وإن كانت خالية من الركاب

09:29

إقالات مفاجئة بإدارة ترامب تثير قلق نتنياهو

09:21

توجه لإنشاء مجمّع وراثي للقمح والشعير والبقوليات بمركز المشقر للبحوث الزراعية

09:15

تحذير من رسائل احتيالية تَدّعي أن مصدرها مركز الاتصال الوطني

09:11

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب حدود اليونان مع تركيا

05:44

بعثة الحج الصحفية تنفي انسحاب صحفيين من لقاء وزير الأوقاف

03:40

نمو تسجيل الشركات 13 % خلال خمسة أشهر

02:40

ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في إيران

01:21

شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة الله

وفيات
شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-6-2025الحاج موفق حمدان ابراهيم الردايدة في ذمة اللهوفيات الأحد 1-6-2025وفيات الجمعة 30-5-2025