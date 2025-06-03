استشهاد 24 فلسطينيا اثناء انتظارهم مساعدات في غزة

وطنا اليوم:أفادت وزارة الصحة في غزة أن 24 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، بعدما تجمع آلاف الأشخاص في منطقة العلم المخصصة لتوزيع المساعدات، جنوب القطاع.

وذكرت الوزارة في البيان أن الحصيلة أولية وهناك عشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة جدا.

ويقوم الاحتلال بتصعيد شامل ويضاعف عمليات القصف الجوي والمدفعي وترحيل المواطنين من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الوسط.

وارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 54,470 شهيدا، و124,693 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.

وذكرت “صحة غزة” في بيان أن من بين الحصيلة 4,201 شهيد، و12,652 إصابة، منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.