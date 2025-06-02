النقل : 600 حافلة جديدة لدعم طلاب الجامعات الرسمية بدءاً من 2026

وطنا اليوم:أطلقت وزارة النقل التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بين العاصمة عمان ومحافظات إربد وجرش، والذي يهدف إلى تحسين الربط بين المحافظات والعاصمة، ورفع كفاءة شبكة المواصلات، وتعزيز السلامة والراحة للمواطنين.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة استراتيجية لتطوير النقل العام، حيث يشمل مرحلتين رئيسيتين تغطيان خطوطا رابطة بين عمان ومحافظات إربد، جرش، السلط، والكرك، مع توقعات بتشغيل رسمي خلال شهري تموز وآب 2025.

وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني قالت الإثنين، إن المرحلة الأولى تشمل خطي (إربد – عمان) و(جرش – عمان)، حيث تم استكمال الإجراءات التشغيلية من تركيب أنظمة تتبع وكاميرات وآليات دفع إلكتروني على الحافلات، بالإضافة إلى توقيع عقود مع شركات تشغيل مخصصة.

وأوضحت أن التشغيل التجريبي سيستمر لمدة شهر لاختبار الأنظمة والخطط التشغيلية، فيما ستبدأ المرحلة الثانية في آب 2025، وتشمل خطي (السلط – عمان) و(الكرك – عمان).

وأكدت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة، مع جداول زمنية واضحة من السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً، مما يتيح للمواطنين التخطيط لرحلاتهم بسهولة ويقلل من الاعتماد على السيارات الخاصة، الأمر الذي يساهم في تقليل الازدحام المروري وتكاليف النقل.

وأضافت أن المشروع يشمل حالياً 121 حافلة، مع خطط لتوسيع الشبكة لتشمل جميع المحافظات بحلول عام 2026، بالإضافة إلى ربط داخلي بين مراكز المحافظات والألوية.

وفي سياق آخر، كشفت التهتموني عن مشروع جديد يتضمن تشغيل 600 حافلة لخدمة طلاب الجامعات الرسمية المشمولة بنظام الدعم الحالي، بدعم بنسبة 50% من الأجور، ومن المتوقع أن يبدأ مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 2026.

وسيتم تنفيذ المشروع جزئيًا من خلال الشركات المشغلة الحالية كجزء من التزاماتها التعاقدية، بما يشمل توفير أنظمة دفع إلكتروني، فيما ستغطي هيئة النقل الجزء الآخر من خلال عقود استثمارية مباشرة.

وأشارت إلى أن المشروع سيحقق وفرًا ماليًا كبيرًا في تكاليف دعم الطلاب، مع خطط لتوسيعه لاحقًا ليشمل جميع الجامعات الرسمية في المملكة.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، تطرقت الوزيرة إلى زيارتها الأخيرة إلى سوريا ضمن وفد حكومي، حيث تم الاتفاق على توحيد الرسوم بين البلدين وتسهيل الإجراءات على المعابر لزيادة حركة البضائع والركاب.

وأكدت أن هذه الخطوة ستعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين الأردن وسوريا، مع خطط لعقد اجتماعات فنية قريبة لتذليل أي معيقات.