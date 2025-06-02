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الأوقاف تحدد موعد صلاة العيد وأماكن المصليات

2 يونيو 2025
الأوقاف تحدد موعد صلاة العيد وأماكن المصليات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام عند الساعة السادسة والنصف صباحا في المصليات العامة، والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، الإثنين، إنه بالإمكان الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد في مناطق المملكة كافة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.


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