هيئة تنشيط السياحة تنظّم ورشة عمل متنقلة في العراق لتعزيز التعاون السياحي

وطنا اليوم:في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العلاقات السياحية مع الدول الشقيقة، نظّمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية وبالتعاون مع الملكية الأردنية للطيران ورشة عمل متنقلة (Road Show) في جمهورية العراق خلال الفترة من 26 أيار إلى 2 حزيران 2025، وشملت كل من مدن أربيل، بغداد والبصرة.

وشارك في الورشة وفد أردني يضم ممثلين عن مستشفيات، فنادق، ووكلاء سياحة وسفر، إلى جانب مشاركة واسعة من الجانب العراقي شملت مؤسسات من القطاعين السياحي والصحي، ومكاتب الخدمات التعليمية والصحية، فضلاً عن شركات عاملة في مجالي البترول.

وهدفت الورشة إلى تعزيز التبادل السياحي وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجالات السياحة العلاجية والتعليمية وسياحة المؤتمرات.

وأقيمت فعاليات الورشة في بغداد برعاية سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق ماهر الطراونة ، وفي أربيل ورشة مماثلة تحت رعاية سعادة القنصل العام للمملكة فؤاد المجالي، حيث عبّرا كليهما عن ترحيبهما بالمشاركين من كلا الجانبين وأكدا أهمية هذه الفعاليات والنشاطات في توطيد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين .

من جهته، أكد الدكتور عبد الرزاق عربيات، مدير عام هيئة تنشيط السياحة، على أهمية السوق العراقي باعتباره من الأسواق العربية الحيوية الرافدة للسياحة في الأردن، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية ،التعليمية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، مشددًا على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه المبادرات التي تعزز من أستقطاب الزوار العراقيين إلى المملكة،وتكلمة للتعاون المشترك مابين هيئة تنشيط السياحة والملكية الأردنية بالأسواق العربية ومنها السوق العراقي.