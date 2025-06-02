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جامعة عمان الاهلية تستقبل نشامى الأردن بمسقط

2 يونيو 2025
جامعة عمان الاهلية تستقبل نشامى الأردن بمسقط

وطنا اليوم:جامعة عمان الاهلية ممثلة بعدد من طلبتها وخريجيها وكوادرها وجمهورها في مسقط بسلطنة عمان الشقيقة كانت حاضرة باستقبال فريق ” النشامى” الاردني لكرة القدم لدى وصوله الى مسقط في سلطنة عمان لملاقاة الفريق العُماني في مباراة حاسمة يوم الخميس القادم 5-6-2025 عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأردن، على ستاد مجمع قابوس الدولي في مسقط، قبل العودة إلى عمان لمواجهة العراق يوم الثلاثاء 10 حزيران على ستاد عمان الدولي عند الساعة 9:15 مساءً، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 .
ويحتل “النشامى” المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، خلف كوريا الجنوبية المتصدرة بـ16 نقطة، ثم العراق بـ12، عُمان بـ10، فلسطين بـ6، والكويت في المركز السادس بـ5 نقاط.
يُذكر أن نظام التصفيات يؤهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما تخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع مرحلة إضافية من التصفيات.


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