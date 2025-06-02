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بسبب هذا الموقف استحق الطالب عابد أبو محفوظ تكريما من وزير التربية

2 يونيو 2025
بسبب هذا الموقف استحق الطالب عابد أبو محفوظ تكريما من وزير التربية

وطنا اليوم:اكد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، اعتزاز الأسرة التربوية وفخرها بالانتماء الحقيقي لأبنائها الطلبة الذي يجسد القيم الوطنية الأصيلة، ويعكس وعيًا متقدمًا في حب الوطن.
جاء ذلك خلال تكريم الدكتور محافظة في مكتبه، الطالب عابد أبو محفوظ من مدرسة سالم الثانوية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الموقر، بحضور مدير التربية والتعليم الدكتور عبدالرحمن الزبن، ومديرة مدرسة سالم الثانوية المختلطة عائشة الموالي، ووالدة الطالب أبو محفوظ.
وبين الدكتور محافظة أن الطالب أبو محفوظ الذي وقف خارج أسوار المدرسة احترامًا للسلام الملكي عبّر في تصرفه الفطري، عن صدق الولاء وعظيم الانتماء لأبناء شعبنا الوفي للوطن وقيادته الهاشمية، مؤكدًا أن تعزيز قيم الولاء والانتماء، جزء لا يتجزأ من الرسالة التربوية.
وأكد أن دور المعلم لا يقتصر على نقل المعرفة، بل تعزيز تلك القيم النبيلة في نفوس أبنائنا الطلبة، مشيدًا بجهود المعلمين في الميدان التربوي على جهودهم المخلصة التي شكلت أثر كبير في إنشاء جيل واعِ منتم لوطنه ومخلص لمليكه.
وكان هذا المشهد العفوي الذي تم رصده خارج أسوار المدرسة، لاقى تفاعلا واسعًا في مختلف وسائل الإعلام.

بسبب هذا الموقف استحق الطالب عابد أبو محفوظ تكريما من وزير التربية


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