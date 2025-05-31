تهنئة من الأعماق من المربية التربوية نعايم القباعي الى ابن شقيقتها الدكتور باسل التلاهين

وطنا اليوم – تتقدم المربية التربوية الفاضله السيدة نعايم القباعي بأحر التهاني والتبريكات من ابن شقيقتها الدكتور باسل فرج التلاهين، وذلك بمناسبة حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص طب وجراحة الاسنان من كلية طب الاسنان بجامعة بخارى ابن سينا في اوزبكستان . وجاءت التهنئة تعبيراً عن الفرح بإنجاز الدكتور باسل المتميز، الذي يُعد خطوةً جديدة في مسيرته العلمية والمهنية. وقالت التلاهين في تهنئتها : “تهانينا القلبية الحارة لابن سقيقتي الغالي الدكتور باسل فرج التلاهين على هذا الإنجاز الكبير بامتياز، الذي هو ثمرة جهد وعزيمة استثنائية. نفتخر بك ونتمنى أن يُكلل مسعاك بالنجاح في كل خطوة، نفع الله بك وبعلمك.

تهانينا القلبية الحارة وألف ألف مبروك ومنها للأعلى إن شاء الله.