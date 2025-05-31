تهنئة وتبربك بتخرج الدكتور باسل التلاهين من كلية طب الاسنان جامعة بخارى ابن سينا في اوزبكستان

(وآخر دعواهم ان الحمدالله رب العالمين)

الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله ما انتهى درب ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله، الحمد الله على البلوغ ثم الحمد الله على التمام والحمدلله من قبل الحمدلله الذي تتم به النعم

نزف لكم خبر تخرج ابننا الدكتور باسل فرج التلاهين

من كلية طب الاسنان جامعة بخارى ابن سينا في اوزبكستان بتقدير امتياز.

وطنا اليوم – يتقدم الأهل والأخوة والاخوات بأسمى آيات التهنئة والتبريك من ابنهم الغالي الدكتور باسل فرج التلاهين بمناسبة تخرجه من كلية طب الاسنان جامعة بخارى ابن سينا في اوزبكستان بتقدير امتياز.

سائلين الله أن ينفع بعلمه ويعينه لكل خير ويوفقه لخدمة دينه ووطنه.

تهانينا القلبية الحارة وألف ألف مبروك .