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تصعيد إسرائيلي ضد العرب.. منع زيارة عالية المستوى

41 ثانية ago
FILE - Palestinians flee to northern Gaza as Israeli tanks block the Salah al-Din road in the central Gaza Strip on Nov. 24, 2023, as the four-day cease-fire in the Israel-Hamas war begins as part of an agreement that Qatar helped broker. (AP Photo/Mohammed Dahman, File)

وطنا اليوم – منعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية وفدا يضم وزراء خارجية عرب من دخول مدينة رام الله، في خطوة وُصفت بـ”المتطرفة”، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

 

وذكر موقع “واللا” أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أبلغت حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب الرئيس محمود عباس، أنها لن تسمح للوفد العربي، الذي يضم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بزيارة الأراضي الفلسطينية وعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني في رام الله، كان مقررا يوم الأحد المقبل.

 

وأشار موقع “واي نت” إلى أن الشيخ أبدى استغرابه من القرار، واعتبره تصعيدًا غير مبرر، ملوّحًا بالتواصل مع دول عربية للعمل على الضغط لتغيير الموقف الإسرائيلي.

 

وبحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية نقلتها قناة “كان 11″، فإن السلطة الفلسطينية كانت تخطط لاستضافة اجتماع لوزراء خارجية عرب في رام الله بهدف بحث سبل دفع ملف إقامة الدولة الفلسطينية.

 

وأضافت المصادر أن إسرائيل قررت منع دخول الوفد المكوّن من وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، مؤكدة: “لن نسمح بإقامة دولة إرهاب في قلب إسرائيل”.

 

ودعت الجهات الإسرائيلية السلطة الفلسطينية إلى “وقف الإخلال بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل على كافة المستويات”.

 

وتأتي الزيارة ضمن التحضيرات لمؤتمر دولي مرتقب حول “حل الدولتين”، من المزمع عقده في نيويورك، برعاية فرنسية وسعودية.

 

ويضم الوفد العربي وزير الخارجية السعودي رئيسًا، إضافة إلى وزراء خارجية الأردن، ومصر، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان، فيما لم تؤكد الإمارات والكويت مشاركتهما في الوفد حتى اللحظة.


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