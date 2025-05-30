مكافحة المخدرات تنفي سحب حلوى الكولا من الأسواق الأردنية

وطنا اليوم:تُتابع الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات باهتمام بالغ ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سحب حلوى الكولا من الأسواق في الأردن، ونود أن نؤكد للرأي العام ما يلي:

أولاً: إن جميع ما يُشاع عن سحب هذه الحلوى من الأسواق الأردنية هو كلام عارٍ عن الصحة تماماً ولا يستند إلى أي مصدر رسمي أو دليل موثوق، بل هو مجرد إشاعة مغرضة يتم تداولها دون تحقق.

ثانياً: إن ما جرى بالفعل هو أن السلطات الهولندية – تحديداً في مدينة أمستردام – سحبت إحدى منتجات حلوى الكولا من الأسواق بعد تسجيل حالات لأطفال ظهرت عليهم أعراض خمول وهلاوس يُشتبه بأنها ناتجة عن احتواء الأغلفة على مستخلصات من مادة لمخدر الحشيش. وهذه الحالة محصورة في هولندا فقط، ولا علاقة لها إطلاقاً بالأسواق الأردنية.

ثالثاً: تؤكد الجمعية أن أغلب منتجات حلوى الكولا المتوفرة في الأسواق الأردنية مستوردة من دول مثل ماليزيا وإندونيسيا، وهي دول إسلامية تُنتج مواد غذائية “حلال” وتتوافق مع المواصفات والمعايير الأردنية المعتمدة من قبل الجهات الرقابية المختصة.

رابعاً: نحذر من تداول الإشاعات أو المساهمة في نشر الذعر بين المواطنين، وندعو الجميع إلى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية المختصة وعدم الانجرار وراء حملات التهويل والتشويه التي تهدد السلم المجتمعي وتؤثر سلباً على ثقة الناس في النظام الرقابي الوطني.

ختاماً، تؤكد الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات أنها تتابع أي مستجدات تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأردن، وتدعو المواطنين إلى التعاون معها ومع الجهات الرسمية في نشر الوعي ومحاربة الشائعات المضللة.

معاً من أجل أردن آمن وخالٍ من المخدرات والإشاعات.