جولة ميدانية مشتركة لمنشآت غذائية ودوائية في مدينة السلط الصناعية

وطنا اليوم:ضمن جولة ميدانية مشتركة في مدينة السلط الصناعية، اطلع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، وأعضاء لجنة الصحة والغذاء النيابية النائب الدكتور حكم المعادات والنائب الدكتور أحمد السراحنة ونائب رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور سليمان الخرابشة على عدد من المنشآت الغذائية والدوائية.

واستهُلت الجولة بزيارة شركة الشجرة المباركة لصناعة المستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل

والاطلاع على خطط إطلاق المنتجات الجديدة والطاقة الإنتاجية للشركة والأسواق الخارجية التي وصلت إليها صادراتها.

وأكد مهيدات، وبحضور مدير عام الشركة الدكتور فادي الدبور، أهمية التوجه نحو إنتاج الأدوية البيولوجية لتحقيق الوفر في الفاتورة العلاجية، مؤكدًا دعم الصناعة الوطنية باتجاه توطين صناعة الأدوية البيولوجية المشابهة.

وفي زيارة منفصلة لمصنع بيت العسل اليمني أكد مهيدات دعم المؤسسة لما فيه رفع مستوى تنافسية المنتج الغذائي الأردني، وتعزيز الصادرات الغذائية الوطنية، وفتح أسواق خارجية جديدة أمامها؛ ما يسهم برفد عجلة الاقتصاد الوطني.

ودعا مهيدات وبحضور المدير العام للمصنع السيد أحمد بني هاني إلى الاستفادة من مزايا برنامج التاجر الذهبي الذي تمنح المؤسسة من خلاله امتيازات تخدم المنشآت والمنتجات الغذائية الوطنية المتميزة وتعزيز صادراتها إلى الأسواق الخارجية.