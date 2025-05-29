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رئيس بلدية اربد الكبرى يتعرض لاعتداء أثناء تفقده مشروع للبلدية

ساعة واحدة ago
رئيس بلدية اربد الكبرى يتعرض لاعتداء أثناء تفقده مشروع للبلدية

وطنا اليوم_تشير بلدية إربد الكبرى إلى أن رئيسها الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، يرافقه عدد من المدراء والمهندسين العاملين في البلدية، تعرضوا خلال قيامهم بواجبهم الرسمي صباح اليوم الخميس لاعتداء من قبل بعض الخارجين عن القانون، بهدف تعطيل العمل وإنجاز بعض المشاريع التي تقوم البلدية بإنشائها.

 

وفي التفاصيل، فقد كان الكوفحي يتفقد أعمال إعادة إنشاء وتجميل ميدان منطقة البارحة، وتفاجأ بقدوم أحد الأشخاص حاملاً سكيناً وعصا، وبدون أي سابق إنذار أو سبب وجيه، حاول الاعتداء على الرئيس، وحال دون ذلك تدخل عدد من الموجودين.

 

وتشير البلدية إلى أنها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية والحاكمية الإدارية، وتم تسجيل شكوى رسمية بالحادثة، كما قامت بإبلاغ معالي الوزير بتفاصيل الحادثة.

 

وتنوه البلدية بأن هذه المحاولة ليست الأولى من نفس الأشخاص الذين سبق أن تسببوا في إعاقة أعمال البلدية أكثر من مرة، في محاولات يائسة منهم لمنع أي تطور أو تقدم في المدينة، وفي منطقة البارحة على وجه الخصوص.

 

وتؤكد البلدية أن رئيسها يمارس عمله في مكتبه بشكل اعتيادي، وأن صحته العامة جيدة.


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