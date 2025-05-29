المهندسة سارة طوقان تشرع في رحلة الدكتوراه في جامعة تورونتو

وطنا اليوم: في علامة فارقة رائعة للقطاع الهندسي ، حصلت سارة طوقان ، وهي خريجة موهوبة بشكل استثنائي من جامعة بريتش كولومبيا (UBC) في فانكوفر بكندا على القبول في برنامجين محترمين للدكتوراه في الهندسة الميكانيكية في كندا و بريطانيا .

بعد مداولات مدروسة، اختارت طوقان مواصلة مساعيها الأكاديمية في جامعة تورونتو (U of T)، حيث وضعت سابقا الأساس لمسيرتها الهندسية.

تخرجت سارة بامتياز وبمعدل ٩٠٪؜ من جامعة بريتش كولومبيا، وحصلت على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية والكيميائية و البيولوجية مجتمعين حيث لم تعرض براعتها الأكاديمية فحسب، بل أيضا روحها المبتكرة وتفانيها في هذا المجال وقامت بتدريس مواد هندسية بالجامعة للطلاب المتقدمين لدرجة البكالوريوس في الهندسة ، ولقد أدت إنجازاتها البارزة إلى قبولها في كل من جامعة تورونتو في أونتاريو وجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة. في نهاية المطاف، قررت العودة إلى جامعة تورنتو حيث كانت أكملت بها سابقا درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وهندسة الاستدامة بامتياز.

هذا وصنفت في عام ٢٠٢٤ جامعة تورونتو من بين أفضل خمس جامعات بحثية في العالم – والأولى بين الجامعات العامة في أمريكا الشمالية – وذلك في أحدث تصنيفات ضمن ١٥٠٠ بين الجامعات العامة العالمية، كما احتلت جامعة تورنتو في كندا المرتبة الثالثة بعد كلية لندن الجامعية وجامعة أكسفورد.

قالت سارة: “كان اختيار جامعة تورونتو قرارا محوريا في رحلتي الأكاديمية”. “أحمل تقديرا عميقا للبيئة الأكاديمية المثرية وفرص البحث الواسعة المتاحة هنا في كندا واضافت يعد التعاون مع بعض من أبرز الخبراء العالميين في الهندسة الميكانيكية احتمالا مبهجا.”

من المقرر أن تبدأ سارة برنامج الدكتوراه في سبتمبر، ايلول ٢٠٢٥ بهدف تقديم مساهمات كبيرة في التقدم في الهندسة الميكانيكية و الهندسة الطبية الحيوية – وهو تخصص حيوي حديث يساهم في العديد من الصناعات، بما في ذلك الفضاء والسيارات والطاقة المتجددة واعضاء الجسم المختلفة ومنها الرئة الصناعية و القلب الصناعي وغيرها .

لقد اكتسبت المهندسة سارة طوقان حماسها للهندسة، إلى جانب التزامها بدفع الابتكار، احترامها وإعجابها بالفعل من كل من أقرانها وأعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة بريتش كولومبيا و جامعتي تورنتو و اكسفورد .

المجتمع الهندسي يعج بالحماس فيما يتعلق بإنجازات سارة ولقد صرح احد أساتذتها و معلميها والباحثين في الجامعة من أساتذة القسم : “سارة شخص غير عادي مع مستقبل واعد أمامها”. مما لا شك فيه أن تفانيها الثابت وموهبتها الرائعة سيؤديان إلى مساهمات كبيرة في مجال الهندسة الميكانيكية.

بينما تستعد للشروع في هذا الفصل الجديد المثير، تقف سارة طوقان والتي كانت احدى طالبات المدرسة الأمريكية بعمان بالأردن و مدرسة المواكب في دبي و كلية جارفيس في تورنتو كمنارة إلهام للمهندسين والطلاب الطموحين في جميع أنحاء المنطقة بفضل تصميمها وخبرتها، فهي في وضع جيد لإحداث تأثيرات ذات مغزى في مجالها وتمهيد الطريق للأجيال القادمة من شباب وشابات المهندسين الذين سيتبعون خطاها.هذا وقد مثلت سارة طوقان كندا في مناسبات عده في أوروبا و أميركا وسبق ان انتخبت رئيسة اتحاد الطلاب في تورنتو بمقاطعة أونتاريو .