بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

اطلاق خدمة واتس آب للحجاج لمساعدتهم في المسائل الفقهية

ساعتين ago
اطلاق خدمة واتس آب للحجاج لمساعدتهم في المسائل الفقهية

وطنا اليوم:كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة، عن إنشاء مجموعة على تطبيق «واتس أب» تتيح للحجاج الاردنيين التواصل مع البعثة الارشادية لمساعدتهم في المسائل الفقهية المتعلقة بمناسك الحج.
وقال إنه يتم ارسال 12 سؤالاً على المجموعة كل ساعة.
وأكد حرص وزارة الاوقاف استخدام وسائل التواصل والتقنيات الحديثة للتسهيل على الحجاج، لافتا الى ان “تطبيق الحاج الأردني” يمكن الحاج كذلك من أرسال أي سؤال سواء كان شرعي أو إداري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:53

أمانة عمّان تُعلن مواقع بيع وذبح الأضاحي لعام 2025

12:49

الفراية: انتهاء العمل بمشروع تطوير معبر الدرة منتصف 2028

12:41

انقطاع 11 ألف مريض سرطان في غزة عن تلقي علاجهم قسرا

12:32

الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة

12:17

وزير العمل يبحث توسعة فرع إنتاجي في جرش يشغّل 109 أردنيين

12:14

رئيس بلدية اربد الكبرى يتعرض لاعتداء أثناء تفقده مشروع للبلدية

12:14

الجعفري يهدي الأردن وجامعة عمان الأهلية ذهبيتي آسيا في الكاراتيه

12:11

الحاج توفيق يدعو للإسراع في فتح معبر باب الهوى

12:08

الصحة السودانية: 70 حالة وفاة بالكوليرا في الخرطوم في يومين

12:00

المهندسة سارة طوقان تشرع في رحلة الدكتوراه في جامعة تورونتو

11:56

ويتكوف يكشف عن تجهيز ورقة لاتفاق بشأن غزة ويبدي تفاؤله

11:40

انخفاض أسعار الذهب 50 قرشا في السوق المحلية

وفيات
وفيات الخميس 29-5-2025وفيات الأربعاء 28-5-2025البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-5-2025وفيات الاثنين 26-5-2025