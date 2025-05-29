اطلاق خدمة واتس آب للحجاج لمساعدتهم في المسائل الفقهية

وطنا اليوم:كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة، عن إنشاء مجموعة على تطبيق «واتس أب» تتيح للحجاج الاردنيين التواصل مع البعثة الارشادية لمساعدتهم في المسائل الفقهية المتعلقة بمناسك الحج.

وقال إنه يتم ارسال 12 سؤالاً على المجموعة كل ساعة.

وأكد حرص وزارة الاوقاف استخدام وسائل التواصل والتقنيات الحديثة للتسهيل على الحجاج، لافتا الى ان “تطبيق الحاج الأردني” يمكن الحاج كذلك من أرسال أي سؤال سواء كان شرعي أو إداري.