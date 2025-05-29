انخفاض أسعار الذهب 50 قرشا في السوق المحلية

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، 50 قرشا، بحسب لائحة أسعار النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، مقارنة مع تسعيرة الأربعاء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 66.20 دينارا، مقابل 64.20 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة، 76.20، 55.50، 44.80 دينارا على التوالي