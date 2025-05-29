تقرير: الجيش اللبناني حقق تقدماً ملحوظاً في نزع معظم سلاح حزب الله

وطنا اليوم:نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، اليوم الخميس، قولهم إنهم “فوجئوا من تقدم الجيش اللبناني في ملف نزع سلاح حزب الله”.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن الجيش اللبناني حقق تقدماً ملحوظاً في جهود نزع معظم سلاح حزب الله في معاقله الجنوبية، بدعم من معلومات استخباراتية قدمتها إسرائيل.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن “الجيش اللبناني نجح في نزع سلاح حزب الله إلى حد كبير في معاقله الجنوبية – جزئيا بمساعدة الاستخبارات الإسرائيلية – في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الجديدة في البلاد إلى تطبيق وقف إطلاق النار الذي أوقف موجة قتال عنيفة مع إسرائيل العام الماضي”.

واعتبرت الصحيفة أن “السؤال يبقى الآن هو ما إذا كانت الدولة اللبنانية قادرة على إكمال المهمة في الجنوب وتوسيع جهودها لتشمل بقية أنحاء البلاد”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، لـ”وول ستريت جورنال” إنه يجب أن تحتكر الدولة السلاح في جميع الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية حققت ما يقارب 80% من أهدافها في نزع سلاح الميليشيات جنوب البلاد”.

وشدد سلام على أن “الحكومة اللبنانية لا تريد وضع البلاد على مسار الحرب الأهلية، ولكننا ملتزمون بتوسيع سلطة الدولة وتعزيزها”.

ويرفض حزب الله بشكل قاطع أي بحث في مسألة نزع سلاحه في الظروف الحالية، ويعتبر أن سلاحه مرتبط بمواجهة إسرائيل وحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية.

ويصر الحزب على أن أي نقاش حول نزع السلاح يجب أن يكون مرتبطا بانسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب اللبناني ووقف جميع الاعتداءات، ويرى أن الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالقرارات الدولية، ثم يمكن بعد ذلك الحديث عن ترتيبات أمنية داخلية أو استراتيجية دفاعية وطنية.