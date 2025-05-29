المومني يرعى احتفال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن مناسبة الاستقلال حدث تاريخي عظيم يؤكد أن الحرية والإرادة والبناء مصير حدده الأردنيون وقيادتهم.

وأضاف، خلال رعايته احتفال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بمناسبة عيد الاستقلال وذكرى تأسيس التلفزيون الاردني، بحضور نخبة من قيادات الإعلام، أن الإعلام الأردني ومؤسساته وقياداته كان لهم تاريخ كبير من الإنجازات على مدى مسيرة الأردن.

وأوضح، خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفال، أن قرار وإرادة الاستقلال جاء توحيدًا لجهودنا القومية والوطنية، وكان صهرًا لكل تضحياتنا في سبيل بناء الوطن وتعزيز دوره. مضيفًا أن الشعب الأردني وقيادته أظهرا أن إرادتهم كانت وما زالت منيعة منذ تأسيس الدولة الأردنية، وفي سبيل الحفاظ عليها والذود عنها وتحديث أركانها.

وقال المومني إن جهود الأردنيين كانت حاضرة دائمًا، وفي سياق كل الصعوبات والتحديات التي تغلبت عليها إرادة هاشمية، أعلنت المملكة حرة مستقلة، واستمرت مسيرة البناء والتحديث بقيادة ملوك بني هاشم الأحرار.

وبيّن أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، منذ تأسيسها، ساهمت في صياغة وعي الأردنيين وتشكيله، فكان أبناء وبنات المؤسسة نماذج ريادية في بث أفكار وممارسات الرشد والتنوير.

واستذكر المومني، بالفخر والاعتزاز، نماذج إعلامية كانت قدوة ومنارة، مطالبًا المؤسسة ببذل المزيد من أجل تحديث جهودها للحفاظ على الوعي والمسؤولية لأجيال أبنائنا وبناتنا، حيث إنّها معنية بالدفاع عن رسالة الدولة الأردنية وقيمها وتاريخها ومستقبلها.

وأشار إلى أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وشقيقاتها من مؤسسات الإعلام الأردنية بجميع أشكالها وتوجهاتها، مسؤولة عن أن تكون الحصن الذي لا يضعف والجدار الذي لا يتصدع في الوقوف ضد كل المخططات التي تستهدفنا ومحاولات التلاعب بمصالحنا.

وقدم المومني الشكر لقيادات الإعلام والحضور على مشاركتهم في الاحتفال، مشيرًا إلى أن قيادتنا الهاشمية علمتنا أن الشراكة نهج وطني للعمل والإنجاز، وأن شراكتنا اليوم تؤكد رسالتنا بأنه جزء من حماية استقلالنا، وكتابة كل المواقف للدفاع عن بلدنا وموقفنا. وهي رسالة أيضًا لكل من يحاول أن يخرج عن سطر الوطن، بأننا الأقوى والأمتن، وأن كلامنا هو الأصدق والأبرع.

وفي نهاية الحفل، كرّم وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، نخبة من متقاعدي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وهم :ابراهيم شاه زاده ونضال فضل فالح الدلقموني والمهندس عماد عيسى رحيل الشبار وعطاف احمد فلاح العمري والمرحوم داود خليل احمد المناصير و ايمان بكر درويش ظاظا ومحمد جابر ابو زيد ومنذر سليمان كريم كلوب وزاهية حيدر حسن عناب وغالب عبدالحميد عبدالله الحديدي ونايل حسين جدوع الهروط وانطون منير ميخائيل نصار وعصام ميخائيل فرحان مشربش وأروى رافع عبدالحميد الزعبي وعبدالواحد مناور المجالي ومحمد خير نهار المعيدي وفوزة عبدالرحمن عواد الرقاد وعيسى توفيق نقولا صويص وقاسم ذياب يعقوب ابو عطية وعبدالرحمن فرحان عبدالله الحراسيس وإخلاص يخلف العبادي.