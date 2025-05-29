اتفاقية تعاون بين “فرسان التغيير” و “فريق العمل للاستشارات وتطوير الاعمال” لتقديم خدمات استشارية وحلول أعمال.

وطنا اليوم:وقّعت مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة فريق العمل للاستشارات وتطوير الاعمال، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لإطلاق قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، والمقرر عقدها على هامش فعاليات “عمّان عاصمة الشباب العربي” بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

وجاء توقيع الاتفاقية كخطوة استراتيجية تعزز جاهزية الكوادر التنظيمية وتواكب متطلبات التميز في إعداد وتنفيذ الفعاليات الكبرى، حيث وقعت الاتفاقية في مقر فرسان التغيير الكائن في العاصمة عمّان، بحضور رئيس فرسان التغيير السيد عصام المساعيد، والدكتور علاء بدر، وعدد من أعضاء الفريقين، في أجواء عكست حرص الجانبين على الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة الطواقم التنظيمية.

وتهدف الاتفاقية إلى تصميم وتنفيذ مبادرات وتقديم استشارات للمشاريع وتنفيذ ورشات عمل تخصصية للفريق التنظيمي لقمة الابتكار، وتشمل، كوادر اللوجستيات، إدارة الفعاليات، البروتوكول، التنسيق التقني، والدعم الميداني، بهدف رفع جودة وضمان أعلى مستويات الجاهزية والاحترافية في العمل للقمة، والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من 2500 مشارك من 20 دولة عربية.

كما وتتضمن تقديم برامج تدريبية متقدمة في مجالات الإدارة، القيادة، التخطيط الاستراتيجي، بناء القدرات، إدارة الأزمات، الابتكار المؤسسي، وفنون التواصل والعلاقات العامة، تستهدف أعضاء وكوادر ومتطوعي فرسان التغيير، ضمن رؤية متكاملة لبناء جيل قيادي شبابي مؤهل لقيادة التحول على المستوى الوطني والإقليمي.

من جهته، أكد رئيس فرسان التغيير أن هذه الاتفاقية “تمثل انموذجًا ناجحًا للشراكات الوطنية الهادفة، وتُجسّد التزام فرسان التغيير بتطبيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، عبر تمكين الشباب بالأدوات العملية والمعرفية لإدارة كبرى الفعاليات العربية بثقة وكفاءة”.

بدوره، قال الدكتور علاء بدر أن “شركة فريق العمل تفتخر بأن تكون جزءًا من هذا الحدث العربي المهم، وستسخر خبراتها وكوادرها لإعداد فريق تنظيمي يُمثّل الأردن بأفضل صورة أمام الوفود المشاركة”.

وأضاف هذه الاتفاقية تعكس حرص الطرفين على تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتمكين الموارد البشرية الوطنية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وبناء الاقتصاد المعرفي والريادي في الأردن والمنطقة العربية.