الحنيفات: ارتفاع طفيف بأسعار الأضاحي.. 200 دينار للمستوردة و250 للبلدية

وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن هناك ما يتراوح بين 500 إلى 600 ألف رأس من الأضاحي متوفرة، تتجاوز احتياجات السوق المقدرة بـ250 إلى 300 ألف رأس لموسم عيد الأضحى المبارك، رغم التحديات العالمية التي أثرت على أسواق الاستيراد.

وأشار إلى ارتفاع طفيف في الأسعار، حيث سيبلغ متوسط سعر الأضحية المستوردة حوالي 200 دينار، والمحلية أكثر من 250 دينار.

وأشار الحنيفات الأربعاء، إلى أن شح الكميات المستوردة من أسواق مثل إسبانيا ورومانيا بسبب الأمراض والطلب المتزايد من دول أخرى، دفع الوزارة لفتح أسواق بديلة كسوريا واستقدام بواخر من أستراليا عبر ميناء العقبة. وأوضح أن الوزارة سمحت بتصدير 400 ألف رأس لدعم مربي المواشي وتجنب الخسائر، مع الحفاظ على الاكتفاء الذاتي.

وأبرز الوزير نمو القطاع الزراعي بنسبة 6.9% عام 2024، مقارنة بـ2.5% للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 1.5 مليار دينار، وهو رقم غير مسبوق.

كما كشف عن 250 ألف أردني يعملون في القطاع، ودعم التصنيع الغذائي بدفع إيجارات لمدة 5 سنوات للمستثمرين، مع توقيع اتفاقيات لإنشاء 20 مصنعًا ستوفر 1000 إلى 1500 فرصة عمل.

وختم الحنيفات بالحديث عن إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالوزارة لتعزيز التحول الرقمي، من خلال توظيف التكنولوجيا في مكافحة الأمراض، تقليل استهلاك المياه، وتحسين الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن هذا التوجه سيسهم في الحفاظ على الموارد وتعزيز الريادة في القطاع.