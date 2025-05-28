مدير الأمن العام يفتتح مركز أمن شمال السلط وسرية درك غرب معان

وطنا اليوم:افتتح مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، مبنى مركز أمن شمال السلط التابع لمديرية شرطة محافظة البلقاء، وسرية درك غرب معان التابعة لقيادة درك الجنوب، وذلك تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.

وأكّد اللواء المعايطة أن افتتاح هذه الوحدات الأمنيّة المتقدمة يُجسّد التزام مديرية الأمن العام بتنفيذ رؤى القيادة الهاشمية الحكيمة وتوجيهاتها، في تعزيز المنظومة الأمنيّة والإنسانية، وتوسيع نطاق الانتشار الميداني للوحدات الأمنيّة، بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، وفق أعلى درجات الكفاءة والاحتراف.

وأوضح أن إنشاء مركز أمن شمال السلط جاء استجابة لحاجة ميدانية ماسّة، ولتلبية متطلبات المواطنين الأمنيّة والخدمية في المنطقة، مشيراً إلى أن المركز سيشكّل رافعة مهمة في دعم الجهود الأمنيّة وتعزيز التواصل المجتمعي.

وفي السياق ذاته، بيّن اللواء المعايطة أن إنشاء سرية درك غرب معان يهدف إلى توفير مزيد من الطمأنينة للمواطنين، ودعم الحركة السياحية في مدينة البترا والمناطق المجاورة، وخدمة المجتمع المحلي، بما يعزز من قدرة المديرية على أن تبقى دائماً الوجهة الأولى للمواطن عند الحاجة، والمظلة الحامية للأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها مديرية الأمن العام في الآونة الأخيرة جاءت ثمرة للتنسيق الاحترافي بين مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنيّة، لا سيّما في إدارة الأحداث الأمنيّة والمجتمعية ومعالجتها، مؤكداً أهمية استمرار الدعم والإسناد لهذه الوحدات، بما يضمن جاهزيتها ويعزّز من قدراتها العملياتية والفنية.