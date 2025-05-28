معاريف: إلغاء رحلات رايان إير إلى تل أبيب ضربة مؤلمة للإسرائيليين

وطنا اليوم:مددت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية “ريان إير”، تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 31 من يوليو/تموز المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء وذلك في ظل استمرار الحظر الذي يفرضه اليمن، دعماً لغزة..

يُذكر أن الشركة كانت قد علّقت رحلاتها في وقت سابق من هذا العام، وأشارت إلى أنها تراقب الوضع عمن كثب بالتنسيق مع السلطات المعنية، مؤكدة أن سلامة الركاب والطاقم تظل على رأس أولوياتها.

ويأتي هذا القرار نتيجة تصاعد العمليات اليمنية، والتي أدت إلى تأجيل واستبعاد عدد كبير من الرحلات الجوية إلى مطار “بن غوريون” الدولي.

صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت ان إلغاء عمليات شركة رايان إير رحلاتها الجوية إلى تل أبيب ضربة مؤلمة للإسرائيليين، فهي واحدة من شركات الطيران منخفضة التكلفة.ومع غيابها من المتوقع، أن ترتفع أسعار الرحلات الجوية إلى أوروبا بشكل كبير.

وبحسب بيانات الشركة، فإنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم، اضطرت إلى تحمل تكاليف بلغت 3.8 ملايين يورو بسبب إلغاء الرحلات.

يأتي ذلك بينما أعلنت مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران، أمس الأول الاثنين، تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل لمدة أسبوع آخر.

وأعلنت المجموعة في فرانكفورت أن شركاتها لن تسير طائرات إلى تل أبيب حتى يوم الأحد الموافق 15 يونيو/حزيران المقبل، وذلك على خلفية تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يثيره من مخاوف أمنية.

وينطبق قرار التعليق مجددا على مجموعة “لوفتهانزا” بأكملها، بما في ذلك الشركة الرئيسية “لوفتهانزا” و”سويس” و”بروسلز” و”أوستريا” و”يورووينجز”، و”إيتا” و”لوفتهانزا كارجو”.