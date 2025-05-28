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بتوجيهات ملكية نقل الفنان فؤاد حجازي للعلاج في المدينة الطبية

28 مايو 2025
بتوجيهات ملكية نقل الفنان فؤاد حجازي للعلاج في المدينة الطبية

وطنا اليوم _بتوجيهات ملكية سامية، نقل الفنان اللبناني المقيم في الأردن منذ خمسين عامًا، فؤاد حجازي، للعلاج في مدينة الحسين الطبية على نفقة جلالة الملك عبدالله الثاني.

تابع رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، إجراءات نقل الفنان حجازي، وتقديم الرعاية الطبية الشاملة له. ويعتبر الفنان حجازي من الوجوه الفنية المعروفة على الساحة العربية، إذ تنوّعت مسيرته بين الغناء والتمثيل، وامتدت على مدار عقود من العمل الفني المتواصل.

ورغم أصوله اللبنانية، فقد شكّلت إقامته الطويلة في الأردن منذ مطلع السبعينات جزءًا مهمًا من حضوره الفني، حيث قدّم من خلالها إنتاجًا غنائيًا عبر خلاله عن محبّته للأردن واعتزازه بقيادته الهاشمية.


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