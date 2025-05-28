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أسعار الخاروف الروماني تقفز بشكل غير مسبوق وتنافس البلدي

28 مايو 2025
أسعار الخاروف الروماني تقفز بشكل غير مسبوق وتنافس البلدي

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، إن المملكة لديها كميات كافية من الأضاحي تكفي حاجة المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى توقّعات بأن يكون الاقبال ضعيفا العام الحالي بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف الكواليت أن أسعار الخاروف البلدي تشهد تراجعا هذه الأيام، حيث يباع الكيلو قائم خلال الأيام الحالية من (5- 5.5) دينارا في حين كان يباع سابقا بـ (6- 6.5) دينارا، ليكون سعر الخاروف البلدي بين (230- 250) دينارا حسب وزنه.
وبيّن الكواليت أن أسعار الخاروف الروماني قفزت بشكل غير مسبوق وأصبحت تنافس الخاروف البلدي، إذ يتراوح سعر الأضحية من (220- 240) دينارا، وقد تزيد عن ذلك بسبب زيادة الوزن، منوها أن الخاروف الروماني الموجود بالسوق من الأوزان الثقيلة ما يعني ارتفاع أسعاره.
وأشار الكواليت إلى أن هناك منافسة شديدة على استيراد الخاروف الروماني، نتيجة ارتفاع الأسعار ببلد المنشأ بعد وقف تصدير الخاروف الحيّ من استراليا بسبب اعتراض جمعيات الرفق بالحيوان على ظروف النقل والذبح..
ورجّح الكواليت أن تشهد الأسواق المحلية طلبا على الخاروف البلدي نظرا لتوفره بأسعار مقاربة للخاروف الروماني، اضافة إلى وجود بدائل من العابور والثني بأسعار تتراوح بين (170- 180) دينارا .


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