أمين عمان يلزم الموظفين والمستخدمين والعمال ببصمة الدوام

وطنا اليوم:قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إلزام جميع الموظفين والمستخدمين والعمال بالبصمة والتأكيد عليهم بالالتزام بأوقات الدوام الرسمي.

واصدر الشواربة تعميما أكد فيه على رؤساء الأقسام الادارية بمتابعة مباشرة العمل للموظفين والمستخدمين والعمال المنقولين الى مرتبهم ومخاطبة دائرة شؤون الموظفين لاعلامهم بتاريخ المباشرة من عدمها