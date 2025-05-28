بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

أمين عمان يلزم الموظفين والمستخدمين والعمال ببصمة الدوام

28 مايو 2025
أمين عمان يلزم الموظفين والمستخدمين والعمال ببصمة الدوام

وطنا اليوم:قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إلزام جميع الموظفين والمستخدمين والعمال بالبصمة والتأكيد عليهم بالالتزام بأوقات الدوام الرسمي.
واصدر الشواربة تعميما أكد فيه على رؤساء الأقسام الادارية بمتابعة مباشرة العمل للموظفين والمستخدمين والعمال المنقولين الى مرتبهم ومخاطبة دائرة شؤون الموظفين لاعلامهم بتاريخ المباشرة من عدمها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:53

أمانة عمّان تُعلن مواقع بيع وذبح الأضاحي لعام 2025

12:49

الفراية: انتهاء العمل بمشروع تطوير معبر الدرة منتصف 2028

12:41

انقطاع 11 ألف مريض سرطان في غزة عن تلقي علاجهم قسرا

12:32

الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة

12:17

وزير العمل يبحث توسعة فرع إنتاجي في جرش يشغّل 109 أردنيين

12:14

رئيس بلدية اربد الكبرى يتعرض لاعتداء أثناء تفقده مشروع للبلدية

12:14

الجعفري يهدي الأردن وجامعة عمان الأهلية ذهبيتي آسيا في الكاراتيه

12:11

الحاج توفيق يدعو للإسراع في فتح معبر باب الهوى

12:08

الصحة السودانية: 70 حالة وفاة بالكوليرا في الخرطوم في يومين

12:00

المهندسة سارة طوقان تشرع في رحلة الدكتوراه في جامعة تورونتو

11:56

ويتكوف يكشف عن تجهيز ورقة لاتفاق بشأن غزة ويبدي تفاؤله

11:45

اطلاق خدمة واتس آب للحجاج لمساعدتهم في المسائل الفقهية

وفيات
وفيات الخميس 29-5-2025وفيات الأربعاء 28-5-2025البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-5-2025وفيات الاثنين 26-5-2025