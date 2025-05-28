مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتفقد شركة عمان للأدوية اداتكو

وطنا اليوم:تفقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، خلال جولة ميدانية، شركة عمان للأدوية والتجارة، مستودع أدوية اداتكو.

وتابع مهيدات آخر المستجدات والإنجازات والتطورات، وسبل دعم تنافسية القطاع الدوائي وريادته لما فيه تعزيز الأمن الدوائي ودعم الاقتصاد الوطني مع مدير عام الشركة الدكتور خالد العودات الذي أشاد من جانبه بالدور المحوري للمؤسسة في دعم الصناعات الدوائية الوطنية، وتشجيعها وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأردنية في الأسواق العالمية.

وحضر اللقاء المدير التنفيذي للشركة الدكتور رامي حبيب وعدد من المعنيين، هذا وجاءت الجولة استكمالًا للجولات الدورية التي تنفذها المؤسسة لتعزيز التشاركية مع مختلف القطاعات المعنية، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع، بما يخدم قطاع الأدوية ويبسط الإجراءات أمامها.