بدء الحملة التسويقية لأول أبراج السادس الشهر المقبل

وطنا اليوم:أعلنت شركة “بوابة الأردن”، المالكة لمشروع “أبراج السادس”، عن بدء الحملة التسويقية والمرحلة التمهيدية لمبيعات برجها السكني الشمالي، اعتبارًا من الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال جولة لأمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في موقع المشروع والاطلاع على نسب الإنجاز فيه، بحضور رئيس مجلس الإدارة الشركة عبد المغني العبد المغني، ومديرها العام طارق عبدالرحمن.

وقال الشواربة، إن العمل في المشروع يسير بطريقة صحيحة وضمن خطط معدة مسبقا تضمن البدء في افتتاح المشروع منتصف العام المقبل للبرج السكني، إضافة إلى مجمع المول التجاري الواقع في قلب المشروع.

وأضاف، رغم تأخر المشروع لسنوات إلا أن أمانة عمان تدخلت بشكل مباشر بالتعاون مع شركة بيان القابضة الكويتية لضمان إنجازه ضمن مدة زمنية مخطط لها، مؤكدا أن افتتاح هذا المشروع النوعي في قلب العاصمة عمان سيشكل قصة نجاح.

بدوره، قال العبد المغني، إن “بوابة الأردن” من المشاريع العقارية البارزة والمهمة في قلب العاصمة عمان، مؤكدا سعادته بنسبة الإنجاز المتحققة حتى اليوم.

وأشار الى بدء الحملة التسويقية وحملة المبيعات خلال أسابيع لجميع عناصر المشروع من شقق سكنية ومحلات تجارية.

وجال أمين عمان على مرافق المشروع واستمع إلى شرح من مدير عام الشركة عن تفاصيل المشروع ومرافقه، إضافة الى شرح مفصل من خلال نظام الجولة الافتراضية داخل البرج ومرافقه.

ويعد مشروع بوابة الأردن مشروعا وطنيا يسهم في تعزيز القطاعين التجاري والسكني ما يجعله وجهة متكاملة للسكن والعمل والتسوق في قلب العاصمة، كما يشكل فرصة استثمارية واعده تجمع بين العوائد الاستثمارية المستدامة والسكن العصري المتكامل.

ويتمتع المشروع الذي اصبح جزءاً من نسيج المدينة وهويتها المعمارية الحديثة بميزات عدة ابرزها الموقع الاستراتيجي في منطقة الدوار السادس باعتباره معلماً بارزاً للعاصمة ذا إطلالة بانورامية استثنائية إضافة للتصميم العصري الحديث لعناصر المشروع .

يشار الى ان المشروع يتكون من 43 طابقا بواقع 216 شقة بتصاميم متعددة تتراوح مساحاتها من غرفة الى 4 غرف بالإضافة الى شقتين (بنتهاوس) فاخرتين ، ومركز تجاري يضم 72 محلاً وناد صحي وملعب خارجي وبركة سباحة خارجية وحدائق ومواقف سيارات تتسع لحوالي 1800 سيارة.