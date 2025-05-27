بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

انتخاب السفير الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية

59 ثانية ago
انتخاب السفير الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية

وطنا اليوم:انتُخِبَ مندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، الثلاثاء، قاضيًا في محكمة العدل الدولية للفترة التكميلية 2025 – 2027، وذلك خلال انتخابات جرت في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن انتخاب السفير الحمود يؤكّد ثقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في كفاءته وقدرته على الإسهام في أعمال محكمة العدل الدولية بنزاهة ومهنية، وبما يعزز من دور المحكمة في ترسيخ سيادة القانون الدولي.
وأشار إلى أن فوز السفير الحمود بعضوية محكمة العدل الدولية، يعكس ما تحظى به المملكة من احترام واسع وثقة راسخة في مواقفها وسياساتها، ويجسد تقدير المجتمع الدولي للدور الأردني في تكريس احترام القانون الدولي، والدفاع عن الشرعية الدولية، والدبلوماسية متعددة الأطراف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وجدّد القضاة شكر الأردن لكافة الدول التي دعمت ترشيح المملكة للسفير الحمود عضوا في محكمة العدل الدولية، مؤكّدًا التزام الأردن الراسخ بدعم محكمة العدل الدولية بصفتها الهيئة القضائية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة، والاستمرار في العمل مع الشركاء الدوليين لترسيخ احترام القانون الدولي كمرتكز أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:02

حشود تقتحم مركز المساعدات بغزة وهروب العناصر الأميركية

16:44

إف بي آي تُحذّر الطلاب السعوديين والإماراتيين والقطريين والأردنيين في الولايات المتحدة

16:43

نقيب المقاولين: جاهزون لدعم المقاولين السوريين وشراكات مرتقبة بين الجانبين

16:13

وزير الأوقاف: جميع حجاج البعثة الأردنية بخير

15:59

موريتانيا تنفي رسميا سقوط طائرة تحمل حجاجا

15:56

حذف مواضيع من مادة اللغة الإنجليزية للصف الحادي عشر

15:43

الجغبير : بحث تسهيل عبور الصادرات الأردنية الى اوروبا الشرقية ولبنان عبر سوريا

15:42

الحجازي الأردني يحتفل بعيد الاستقلال

15:36

الملك يلتقي وزيرة خارجية فنلندا

15:26

أنشطة علمية ومجتمعية متميزة لطلبة صيدلة جامعة فيلادلفيا لتعزيز مهاراتهم وخدمة مجتمعهم

15:14

رئيس الوزراء يعمم بإتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي

15:10

بنك الإسكان يحتفل بعيد استقلال المملكة التاسع والسبعين

وفيات
البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-5-2025وفيات الاثنين 26-5-2025وفيات الأحد 25-5-2025وفيات الجمعة 23-5-2025