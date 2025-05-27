انتخاب السفير الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية

وطنا اليوم:انتُخِبَ مندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، الثلاثاء، قاضيًا في محكمة العدل الدولية للفترة التكميلية 2025 – 2027، وذلك خلال انتخابات جرت في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن انتخاب السفير الحمود يؤكّد ثقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في كفاءته وقدرته على الإسهام في أعمال محكمة العدل الدولية بنزاهة ومهنية، وبما يعزز من دور المحكمة في ترسيخ سيادة القانون الدولي.

وأشار إلى أن فوز السفير الحمود بعضوية محكمة العدل الدولية، يعكس ما تحظى به المملكة من احترام واسع وثقة راسخة في مواقفها وسياساتها، ويجسد تقدير المجتمع الدولي للدور الأردني في تكريس احترام القانون الدولي، والدفاع عن الشرعية الدولية، والدبلوماسية متعددة الأطراف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وجدّد القضاة شكر الأردن لكافة الدول التي دعمت ترشيح المملكة للسفير الحمود عضوا في محكمة العدل الدولية، مؤكّدًا التزام الأردن الراسخ بدعم محكمة العدل الدولية بصفتها الهيئة القضائية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة، والاستمرار في العمل مع الشركاء الدوليين لترسيخ احترام القانون الدولي كمرتكز أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.