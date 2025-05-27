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البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة الله

25 ثانية ago
البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة الله

(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

وطنا اليوم:ببالغ الحزن والأسى وتسليمًا بقضاء الله وقدره ، تنعى عشائر الغساسنة عامة وعشيرة الكركي خاصة وفاة المغفور له بإذن الله إياد خليل عبدالعزيز الكركي، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء الموافق 27/5/2025

نجل الأستاذ خليل عبدالعزيز الكركي والمربية رسمية الكركي (أم إياد)
والد كل من المهندس خليل والدكتور محمد والدكتور سليمان، وغالية والمهندسة سارة وشهد .
وشقيق كل من حازم ومحمد والمهندسة بيان والدكتورة وجدان والمهندسة شيماء .

صلاة الجنازة في مسجد العدنانية والدفن في مقبرة العدنانية بعد صلاة الظهر، والعزاء في قاعة مجمع النقابات للرجال/المرج، وصالة الأكابر للنساء/المرج بدءًا من اليوم ولمدة يومين بعد صلاة العصر. واليوم الثالث للرجال في ديوان أبناء الكرك /دابوق-عمان بعدالساعة الرابعة عصرا.

انا لله وانا اليه راجعون


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