البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة الله

(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

وطنا اليوم:ببالغ الحزن والأسى وتسليمًا بقضاء الله وقدره ، تنعى عشائر الغساسنة عامة وعشيرة الكركي خاصة وفاة المغفور له بإذن الله إياد خليل عبدالعزيز الكركي، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء الموافق 27/5/2025

نجل الأستاذ خليل عبدالعزيز الكركي والمربية رسمية الكركي (أم إياد)

والد كل من المهندس خليل والدكتور محمد والدكتور سليمان، وغالية والمهندسة سارة وشهد .

وشقيق كل من حازم ومحمد والمهندسة بيان والدكتورة وجدان والمهندسة شيماء .

صلاة الجنازة في مسجد العدنانية والدفن في مقبرة العدنانية بعد صلاة الظهر، والعزاء في قاعة مجمع النقابات للرجال/المرج، وصالة الأكابر للنساء/المرج بدءًا من اليوم ولمدة يومين بعد صلاة العصر. واليوم الثالث للرجال في ديوان أبناء الكرك /دابوق-عمان بعدالساعة الرابعة عصرا.

انا لله وانا اليه راجعون