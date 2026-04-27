بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

زين كاش راعي ورشة عمل المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي في الكرك

27 أبريل 2026
وطنا اليوم:في إطار التزامها المتواصل بنشر الثقافة المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي الرقمي في المملكة؛ قدّمت شركة زين كاش رعايتها لورشة العمل التوعوية التي حملت عنوان “المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي”، والتي عُقدت بالتعاون مع البنك المركزي الأردني في مساحة المنصة – الجنوب- أحد مشاريع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمنبثقة عن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، بتنظيم من مؤسسة إنجاز وبالتعاون مع نادي الإبداع في الكرك.
وجاءت رعاية شركة زين كاش ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تمكين الأفراد لا سيما فئة الشباب من تبنّي الحلول المالية الرقمية والاستفادة منها في حياتهم اليومية، للمساهمة في تعزيز اندماجهم بالاقتصاد الرقمي ومواكبة التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، حيث أكدت شركة زين كاش أن رعايتها لورش العمل التوعوية يأتي انطلاقاً من دورها كشريك فاعل في نشر الوعي المالي الرقمي وتعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية والمساهمة في تحقيق الشمول المالي في مختلف محافظات المملكة لا سيّما في المناطق التي تشهد نمواً متسارعاً في تبنّي الحلول المالية الرقمية.
وقدّم فريق عمل زين كاش محتوى توعوي وتطبيقي سّلط الضوء على آليات استخدام المحافظ الإلكترونية وأهمية الدفع الرقمي في تسهيل المعاملات المالية، إلى جانب استعراض أبرز مزايا حلول الدفع الرقمي من حيث السرعة، الأمان، وسهولة الاستخدام.
وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من المشاركين الذين أبدوا اهتماماً بالتعرّف على أحدث التقنيات المالية الرقمية والاستخدامات العملية للمحافظ الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها في إدارة شؤونهم المالية بكفاءة وسهولة.
وتواصل زين كاش من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة العمل على تمكين المجتمع بأدوات مالية رقمية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقلالية المالية للأفراد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

الفنان عيسى السقار يطرح أغنيته الجديدة « دقيت بابوا هويان »

20:38

رحيل صادم لنجم الكوميديا السعودية عادل العتيبي

20:30

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

20:25

الجنايات تصدر حُكماً مشدداً في قضية فساد طالت موظف ضمان سابق و وافد

20:19

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

20:13

الاشتباه بتسمم 12 طالباً في مدرسة بعجلون

20:05

البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا لـ تمجيدهم اعتداءات إيران

19:57

رفض للذل واتهامات بالخيانة.. مواجهة كلامية بين عون وقاسم

19:32

تحذير مهم للمواطنين : لا تقعوا ضحية لرسائل مخالفات السير الوهمية

19:25

ضبط 63 حالة عمالة أطفال من بداية 2026

19:21

وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى إلى الأردن لتلقي العلاج

19:18

الفوسفات: مختبر ميناء التصدير يحصل على الاعتماد وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو/آييسي ISO/IEC 17025:2017

وفيات
الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-4-2026وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026