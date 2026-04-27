زين كاش راعي ورشة عمل المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي في الكرك

وطنا اليوم:في إطار التزامها المتواصل بنشر الثقافة المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي الرقمي في المملكة؛ قدّمت شركة زين كاش رعايتها لورشة العمل التوعوية التي حملت عنوان “المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي”، والتي عُقدت بالتعاون مع البنك المركزي الأردني في مساحة المنصة – الجنوب- أحد مشاريع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمنبثقة عن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، بتنظيم من مؤسسة إنجاز وبالتعاون مع نادي الإبداع في الكرك.

وجاءت رعاية شركة زين كاش ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تمكين الأفراد لا سيما فئة الشباب من تبنّي الحلول المالية الرقمية والاستفادة منها في حياتهم اليومية، للمساهمة في تعزيز اندماجهم بالاقتصاد الرقمي ومواكبة التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، حيث أكدت شركة زين كاش أن رعايتها لورش العمل التوعوية يأتي انطلاقاً من دورها كشريك فاعل في نشر الوعي المالي الرقمي وتعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية والمساهمة في تحقيق الشمول المالي في مختلف محافظات المملكة لا سيّما في المناطق التي تشهد نمواً متسارعاً في تبنّي الحلول المالية الرقمية.

وقدّم فريق عمل زين كاش محتوى توعوي وتطبيقي سّلط الضوء على آليات استخدام المحافظ الإلكترونية وأهمية الدفع الرقمي في تسهيل المعاملات المالية، إلى جانب استعراض أبرز مزايا حلول الدفع الرقمي من حيث السرعة، الأمان، وسهولة الاستخدام.

وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من المشاركين الذين أبدوا اهتماماً بالتعرّف على أحدث التقنيات المالية الرقمية والاستخدامات العملية للمحافظ الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها في إدارة شؤونهم المالية بكفاءة وسهولة.

وتواصل زين كاش من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة العمل على تمكين المجتمع بأدوات مالية رقمية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقلالية المالية للأفراد.