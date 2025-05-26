ملتقى التصميم الداخلي التاسع يكرم جامعة البترا

وطنا اليوم:كرم “ملتقى التصميم الداخلي التاسع” قسم التصميم الداخلي في كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا، تقديرا لمشاركته الفاعلة وجهوده في إنجاح فعاليات الملتقى. وتسلمت درع التكريم ممثلة الجامعة الدكتورة منى الأنصاري خلال الملتقى الذي ركز على تأثير الذكاء الاصطناعي.

أقيم الملتقى في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تحت عنوان “أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على التصميم الداخلي”. وشهد الملتقى مشاركة ست عشرة جامعة محلية، وحضره أكاديميون وطلبة ومتخصصون في مجالي التصميم الداخلي والتكنولوجيا الحديثة، مما أثرى النقاشات وتبادل الخبرات بين المشاركين.

شاركت جامعة البترا في الملتقى من خلال جناح خاص عرض مشاريع طلابية إبداعية جسدت دمجا بين الرؤية الفنية والتقنيات المعاصرة. واستعرضت المشاريع استخدامات أحدث برامج التصميم وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة للتصميم الداخلي، ونالت استحسان زوار جناح الجامعة وتفاعلهم.

تضمنت فعاليات الملتقى الرئيسية سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة التي قدمها خبراء وباحثون في مجال التصميم وتطبيقاته التكنولوجية. كما أقيم على هامش الملتقى معرض طلابي واسع عرض أبرز الأعمال الطلابية الإبداعية المستلهمة من تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة