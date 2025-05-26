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تصريحات فرنسا حول المخرج الفائز بسعفة كان تثير غضب إيران

41 دقيقة ago
تصريحات فرنسا حول المخرج الفائز بسعفة كان تثير غضب إيران

وطنا اليوم:استدعت إيران القائم بأعمال السفارة الفرنسية في طهران للاحتجاج على تصريحات وصفتها بــ “المهينة” من باريس عقب تتويج المخرج المعارض جعفر بناهي بالسعفة الذهبية في مهرجان “كان” السينمائي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.
وفاز بناهي (64 عاما) بالجائزة السبت عن فيلمه “مجرد حادث” الذي يتناول معضلة سجناء سابقين يحاولون الانتقام من جلاديهم، في انتقاد مباشر لسلوك لقوات الأمن الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد انتقد في منشور على منصة إكس إيران بعد تتويج بناهي، حيث قال: “في عمل من أعمال المقاومة ضد قمع النظام الإيراني، فاز جعفر بناهي بجائزة السعفة الذهبية ما يبعث الأمل لدى جميع المناضلين من أجل الحرية في كل مكان”.
وذكرت وكالة أنباء “إرنا” أنه “على إثر التصريحات المهينة والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي ضد إيران، تم استدعاء القائم بالأعمال في طهران إلى الوزارة”.
كذلك، دانت الخارجية الإيرانية “إساءة استخدام الحكومة الفرنسية” لمهرجان كان السينمائي “للترويج لأجندتها السياسية ضد إيران”.
ولم يعلق أي مسؤول الأحد على فوز بناهي، وهو ثاني إيراني يحصد جائزة مهرجان كان السينمائي، بعد عباس كيارستمي عن فيلم “طعم الكرز” في عام 1997.
وسبق لبناهي الذي دأب على انتقاد الحكومة أن سُجن مرتين في إيران، أولاهما لمدة 86 يوما عام 2010، والثانية لنحو سبعة أشهر بين عامي 2022 و2023، حين نفذ إضرابا عن الطعام للحصول على إطلاق سراحه.
ويُعد بناهي من أبرز وجوه السينما الإيرانية، إذ حصدت أعماله باستمرار جوائز في أكبر المهرجانات، من كان إلى البندقية وبرلين.


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