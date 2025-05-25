جيش الاحتلال يوسّع نطاق عملياته بغزة.. وسوء التغذية يتفشى بالقطاع

وطنا اليوم:تتسارع التطورات الميدانية في قطاع غزة، اليوم الأحد، حيث أعلن جيشُ الاحتلال الإسرَائيلي عن توسيع نطاق عملياته وقواته العسكرية، في ظل تفشي سوء التغذية ونقصِ الغذاء والدواء بالقطاع.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى دخول لواء المظليين القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لينضم إلى الهجوم على خان يونس تحت قيادة الفرقة 98.

وأكد جيشُ الاحتلال الإسرَائيلي في بيان أن جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية التابعة للجيش الإسرائيلي متمركزةٌ داخل قطاع غزة، ويشارك إلى جانبهِم عددٌ قليل من ألويةِ الاحتياط في مناورة غزة.

في الأثناء، أفاد إعلام إسرائيلي بأن مِروحِيات نقلت جنودا جرحى من غزة إلى مستشفيات إسرائيلية. يأتي ذلك بعد ورود أنباء عن حدث أمني طال الجنودَ الإسرَائيليين في معارك في مناطق شمال القطاع.

إلى ذلك، قال الدفاع المدني في غزة إنه تم انتشال جثامين 8 فلسطينيين استشهدوا نتيجةَ العمليات الإسرائيلية المتواصلة على مناطقَ شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما استشهد 5 في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا شمالي غزة.

أما فيما يتعلق بالشِق الإنساني في غزة، فقد دخلت 100 شاحنة مساعدات إلى غزة فقط، وهو ما يمثل 1% من الاحتياج الأساسي للسكان، في الوقت الذي اكدن فيه وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 57 حالة وفاة سُجلت بسبب سوء التغذية ونقصِ الغذاء والدواء.

وتستمر الأزمة المتعلقة بالغذاء في مناطق قطاع غزة المختلفة، لاسيما شمالي القطاع الذي يواجه منعاً إسرائيليا يتمثل بعدم وصول شاحنات المساعدات بالشكل الكافي حتى اللحظة، وعرقلة عمل مخابز القطاع، حيث قدرت المخابز العاملة والتابعة لبرنامج الغذاء العالمي بـ 4 من أصل 25 فقط حيث لا تكفي لسد حاجات المواطنين، علاوة على نفاد المواد الغذائية من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل كبير، ما يرفع من مخاطر توسع رقعة سوء التغذية والمجاعة التي تهدد حياة أكثر من 70 ألف طفل يواجهون شبح الموت نتيجة للجوع المستمر.

وكان لوكالة الإغاثة وتشغيل الفلسطينيين “الأنوروا ” موقف في هذا الإطار، حيث أكد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أن مُخططَ الإمداد الإسرَائيلي المقترح في غزة لن ينجح.

وقال لازاريني في بيان إنه ليس من الممكن لمنظمةٍ إنسانية تحترم حقا المبادئ الإنسانية الأساسية أن تلتزم بمثل هذا المخطط في إشارة الى المخطط الإسرائيلي، إذ تسعى إسرائيل إلى فرض آليةٍ بديلة لتوزيعِ المساعدات عبر مراكزَ تخضع لسيطرةِ جيش الاحتلال الإسرائيلي. الأمرُ الذي من شأنِه إقصاءُ فئاتٍ واسعة من السكان، لا سيما ذوي الإعاقة وكبار السن، عن تلقي المساعدات الضرورية.

ويأتي هذا في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.