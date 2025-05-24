ابتداءً من الأحد: بدء تنفيذ الخطة الأميركية لتوزيع المساعدات في غزة عبر أربع نقاط مركزية

وطنا اليوم_يبدأ الجيش الاسرائيلي يوم الأحد، المرحلة الأولى من تنفيذ خطة أميركية موسعة لإدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وسط أزمة إنسانية خانقة ونقص حاد في الغذاء، بحسب ما أكدته مصادر أممية ومنظمات حقوق الانسان وبرنامج الغذاء العالمي.

وتتضمن الخطة تشغيل أربع نقاط مركزية لتوزيع المساعدات داخل القطاع، ثلاث منها جنوبًا في مدينة “رفح”، المحتلة والرابعة بالقرب من محور نتساريم في الوسط. تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الانقطاع شبه الكامل للمساعدات، ووسط مطالبات دولية ملحّة بإدخال الإغاثة إلى سكان القطاع المحاصر الذي يعاني من المجاعة.

توزيع مشترك وآلية رقابة متعددة

وبحسب الخطة، ستتولى شركة أميركية خاصة عملية استلام المساعدات من معبر كرم أبو سالم، ونقلها إلى مواقع التوزيع داخل غزة. أما عملية التوزيع الفعلية، فستُدار من قبل شركات دولية، تحت إشراف وتأمين من الجيش الإسرائيلي.

ويستهدف كل مركز توزيع تقديم المساعدات لما يصل إلى 300 ألف شخص، حيث سيُمنح كل ممثل عائلي صندوقًا يحتوي على 70 كغم من المواد الغذائية الأساسية تكفي لخمسة أفراد لمدة عشرة أيام، وذلك بعد الخضوع للفحص الأمني والتدقيق في الهوية