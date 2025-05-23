63% نسبة إشغال فنادق عمّان فئة 5 نجوم والبحر الميت 47%

وطنا اليوم:أظهرت بيانات صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية استقرارا ملحوظًا في نسب إشغال الفنادق خلال الأسبوع الثالث من شهر أيار 2025؛ مما يعكس مؤشرات إيجابية لأداء الموسم السياحي الحالي في عدد من المناطق.

ووفقاً للجمعية، فقد حافظت فنادق العاصمة عمّان على استقرار في نسب الإشغال منذ بداية الشهر، حيث تراوحت النسبة ما بين 60% و65% في معظم الفنادق. وسجلت فنادق فئة الخمس نجوم أعلى نسبة إشغال في عمّان بلغت 63%، تلتها فئة الأربع نجوم بـ53%، ثم فئة الثلاث نجوم بـ40%.

أما في منطقة البحر الميت، فقد سُجل ارتفاع نسبته 3% مقارنة بالأسبوع الماضي، لتصل إلى 47% لفئة الخمس نجوم و25% لفئة الأربع نجوم. وأرجعت الجمعية هذا الارتفاع إلى تحسن النشاط السياحي، واقتراب عطلة عيد الاستقلال التي تصادف يوم الأحد المقبل، مما يُنبئ بزيادة مرتقبة في الحجوزات مع نهاية الأسبوع.

وفيما يتعلق بمدينة البترا، أشارت الجمعية إلى استقرار في نسب الإشغال، مدعومًا بوصول عدد من المجموعات السياحية الأجنبية من دول أوروبية، إلى جانب استمرار فعاليات برنامج “أردننا جنة” الذي يواصل جذب الزوار من مختلف المحافظات. وسجلت فنادق فئة الخمس نجوم في البترا إشغالًا بنسبة 26%، والأربع نجوم 19%، والثلاث نجوم 12%.

وتُظهر هذه الأرقام، بحسب جمعية الفنادق الأردنية، أداءً واعدًا للفنادق في المناطق الرئيسية، مما يعزز التفاؤل بموسم صيفي نشط على مستوى السياحة الداخلية والخارجية.