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نتنياهو يحسم الجدل حول ما يتردد عن خلاف مع ترمب

22 مايو 2025
نتنياهو يحسم الجدل حول ما يتردد عن خلاف مع ترمب

وطنا اليوم_نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء صحة ما يتردد عن وجود خلاف مع الإدارة الأميركية بعد زيارة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للخليج ولم تشمل إسرائيل.

 

وأسفرت زيارة ترامب لكل من السعودية وقطر والإمارات عن مجموعة من الصفقات التجارية الكبرى، لكنها أثارت تعليقات إعلامية واسعة ركزت على أن إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في المنطقة، لم تكن مدرجة ضمن الجولة.

 

وجاءت الزيارة في أعقاب قرار ترامب إنهاء حملة أميركية لمهاجمة الحوثيين في اليمن رغم استمرار الجماعة المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، كما جاءت وسط مساع أميركية للتوصل لاتفاق نووي مع طهران.

 

ولم يسبق أن علق نتنياهو علنا على المسألة، لكنه قال لصحفيين في مؤتمر صحفي إنه تحدث إلى ترامب قبل نحو عشرة أيام وإن الرئيس قال له “بيبي، أريدك أن تعرف، لديّ التزام كامل تجاهك، ولدي التزام كامل تجاه دولة إسرائيل”.

 

ووسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، يطالب ترامب بإنهاء الحرب في غزة سريعا ويتحدث عن معاناة المدنيين في القطاع حيث تسبب حجب إسرائيلي منذ 11 أسبوعا للمساعدات في أزمة إنسانية عميقة.

 

وقال نتنياهو إن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي قال له قبل أيام “لا تكترث لكل هذه الأخبار الكاذبة حول هذا الخلاف بيننا”.


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