إسرائيل تستعد لحملة عسكرية على إيران تستمر أسبوعاً

وطنا اليوم _تستعد تل أبيب لضرب منشآت نووية إيرانية في حال انهارت المحادثات بين طهران وواشنطن، وفقا لموقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين.

وبين أكسيوس، أن نتنياهو عقد اجتماعا حساسا مع وزراء ومسؤولي الأمن والاستخبارات بشأن المحادثات النووية.

وأوضح أن أي ضربة على إيران لن تكون واحدة بل ستكون حملة عسكرية تستمر أسبوعا على الأقل.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر استخباراتية أمريكية لـ”سي إن إن” أن إسرائيل تستعد لتنفيذ ضربات على منشآت نووية إيرانية، في خطوة قد تمثل قطيعة صارخة مع سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وحذّر المسؤولون الأمريكيون من أن أي هجوم إسرائيلي على المواقع النووية في إيران قد يفتح الباب لصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، مع تبعات أمنية خطيرة على المنطقة والعالم.