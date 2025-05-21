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السعودية: 20 ألف ريال غرامة الحجاج المخالفين

5 ساعات ago
السعودية: 20 ألف ريال غرامة الحجاج المخالفين

وطنا اليوم:حذرت وزارة الداخلية السعودية من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج، مؤكدة أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح.
وأوضحت الوزارة، أنه “سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع “الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة”.


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