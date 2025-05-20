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أبرز ما جاء في الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بشأن غزة

21 مايو 2025
أبرز ما جاء في الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بشأن غزة

وطنا اليوم _أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا بوزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، لبحث ادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والجهود المبذولة لاستئناف اتفاق الهدنة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

 

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الثلاثاء، إن الاتصال الهاتفي أفضى إلى الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى.

 

كما تشمل المبادرة توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين.

 

وأكد بن زايد خلال الاتصال على أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.


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