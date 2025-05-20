ألف مبروك التخرج د. بيان إسماعيل محادين – فخر العائلة ونبراس المستقبل

وطنا اليوم_

( بسم الله الرحمن الرحيم )

” يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير ” صدق الله العظيم.

تهنئة بالتخرج من كلية الطب بتفوق

لكلِّ مجتهدٍ نصيب ولِكُلِّ زارعٍ حصاد

تهتز أغصان المودة أحرفاً ويلين لصاحب العلم الكلام، ويحن القلب المحب صبابة فيطير منه الوصال سلام، وتحف بالدنيا نسائم أخوة فإذا التهاني مبدأ وختام

يتقدم الأهل والاقارب والأصدقاء بالتهاني والتبريكات من الدكتوره بيان إسماعيل محادين بمناسبه تخرجك من كلية الطب البشري – الجامعة الهاشمية

مع امنياتنا لك بمزيد من التقدم والنجاح وبإعلى المراتب .

الف الف الف مبرووووك يا عين ابونا