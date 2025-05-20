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قلق أمريكي من دمج الذكاء الاصطناعي الصيني في هواتف آيفون داخل الصين

20 مايو 2025
قلق أمريكي من دمج الذكاء الاصطناعي الصيني في هواتف آيفون داخل الصين

وطنا اليوم:انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صفقة تقنية جديدة بين شركتي “آبل” الأمريكية و”علي بابا” الصينية، تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي التابع للأخيرة داخل هواتف “آيفون” في السوق الصينية، بحسب تقارير ظهرت في الأشهر الأخيرة.
ووفقًا لمصادر إعلامية أمريكية وعربية، فإن الحكومة الأمريكية عبّرت عن مخاوفها من تسارع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين، لا سيما مع إتاحة استخدام تقنية “علي بابا” على نطاق واسع بين ملايين المستخدمين داخل الصين، مما يسهل على الشركة جمع بيانات واسعة النطاق وتحسين أداء نماذجها الذكية.
في المقابل، امتنعت كل من “آبل” و”علي بابا” عن التعليق رسميًا على الصفقة أو على المخاوف الأمريكية بشأنها، إلا أن محللين أشاروا إلى أن هذه الخطوة تمثل مكسبًا استراتيجيًا لـ”علي بابا” في إطار المنافسة المتصاعدة مع شركات ناشئة مثل “DeepSeek”.
وعقب تداول أنباء الصفقة والانتقادات الأمريكية، سجلت أسهم “علي بابا” انخفاضًا حادًا بنسبة 4.8% في البورصة الصينية، في مؤشر على حساسية الملف وتأثيره على مستقبل الشركة في السوق العالمية


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