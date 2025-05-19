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توقع ارتفاع الطلب على العملات التركية والسورية والمصرية قبل عيد الأضحى

19 مايو 2025
توقع ارتفاع الطلب على العملات التركية والسورية والمصرية قبل عيد الأضحى

وطنا اليوم:توقع رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، عبد السلام السعودي، ارتفاع الطلب على الليرة التركية والسورية والجنيه المصري في الأردن قبيل عيد الأضحى، نظرا لاستمرار احتفاظ تركيا ومصر بموقعهم المتقدم في الوجهات السياحية المفضلة للأردنيين.
وقال السعودي إن الطلب على الدينار الأردني ضمن معدلاته الطبيعية ولم يشهد أي ارتفاع ملحوظ، مرجحا أن يشهد الدينار ارتفاعاً في سوق الصرافة المحلي، تزامنا مع اقتراب العيد وصرف الرواتب.
وأضاف السعودي، أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج لذويهم وارتفاع عدد السياح، عوامل تسهم في زيادة الطلب على الدينار الأردني.
وبين السعودي أن عودة المغتربين إلى الأردن لقضاء إجازة العيد، سيعزز من سعر صرف الدينار ورفع من مستويات الطلب عليه محليا.
وأكد أن ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي، أسهم بالحفاظ على بريقه في سوق العملات وحمايته من التقلبات السعرية التي تتأثر بالأوضاع الاقتصادية التي تسود المنطقة بشكل عام.
وتعد تحويلات المغتربين من أهم عوامل زيادة الطلب على العملة المحلية، وبالتالي هي من أهم موارد البنك المركزي للعملات الأجنبية، إلى جانب الدخل السياحي، وحصيلة الصادرات، والمنح والقروض الخارجية.


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