نتنياهو: إسرائيل ستسيطر على غزة بالكامل وتمنع وصول المساعدات إلى حماس

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنّ إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بالكامل وتمنع وصول المساعدات لحركة حماس.

هد بقتال عنيف في غزة وينفي ربط المساعدات بإطلاق سراح ألكسندر

وقال :مقاتلونا يقومون بعمل عظيم في غزة بما في ذلك هذا الصباح، ولا أستطيع الخوض في التفاصيل.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، شدد نتنياهو على ضرورة تجنب الوصول إلى حالة المجاعة في غزة، قائلاً إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الدعم الدولي، مضيفاً: “لتحقيق النصر، يجب ألا ندع الوضع يتدهور إلى هذه النقطة”.

وخالف قرار نتنياهو تعهدات متكررة من كبار المسؤولين الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة، بعدم استئناف إدخال المساعدات قبل وضع آلية جديدة لمنع حماس من “سرقة الإمدادات”، وهي التهمة التي كررتها إسرائيل والولايات المتحدة ونفتها الحركة مرارا.

وعارض بعض الوزراء هذه الخطوة بشدة وفق تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بينما لم يحدث تصويت في مجلس الوزراء الأمني على اتخاذ القرار.

وطالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالتصويت على القرار لكن طلبه قوبل بالرفض، بينما ناقش مجلس الوزراء ما إذا كانت غزة تعاني من مجاعة أم لا.

وقال بن غفير في بيان: “يرتكب رئيس الوزراء خطأً فادحا بهذه الخطوة التي لا تحظى حتى بأغلبية. يجب أن نسحق حماس لا أن نمنحها الأكسجين في الوقت نفسه”، بينما انضم سياسيون وجماعات متشددة أخرى إلى منتقدي الخطوة.

كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: ندمر كل ما تبقى من غزة وجيشنا لن يبقي حجرا على حجر فيها وان التحرك بغزة سيؤدي إلى تدمير حماس وإعادة المختطفين والجيش يعمل في غزة منذ أمس بـ5 فرق وبقوة لم نر لها مثيلا منذ بدء الحرب.