بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نتنياهو: إسرائيل ستسيطر على غزة بالكامل وتمنع وصول المساعدات إلى حماس

19 مايو 2025
نتنياهو: إسرائيل ستسيطر على غزة بالكامل وتمنع وصول المساعدات إلى حماس

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنّ إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بالكامل وتمنع وصول المساعدات لحركة حماس.
هد بقتال عنيف في غزة وينفي ربط المساعدات بإطلاق سراح ألكسندر
وقال :مقاتلونا يقومون بعمل عظيم في غزة بما في ذلك هذا الصباح، ولا أستطيع الخوض في التفاصيل.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، شدد نتنياهو على ضرورة تجنب الوصول إلى حالة المجاعة في غزة، قائلاً إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الدعم الدولي، مضيفاً: “لتحقيق النصر، يجب ألا ندع الوضع يتدهور إلى هذه النقطة”.
وخالف قرار نتنياهو تعهدات متكررة من كبار المسؤولين الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة، بعدم استئناف إدخال المساعدات قبل وضع آلية جديدة لمنع حماس من “سرقة الإمدادات”، وهي التهمة التي كررتها إسرائيل والولايات المتحدة ونفتها الحركة مرارا.
وعارض بعض الوزراء هذه الخطوة بشدة وفق تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بينما لم يحدث تصويت في مجلس الوزراء الأمني على اتخاذ القرار.
وطالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالتصويت على القرار لكن طلبه قوبل بالرفض، بينما ناقش مجلس الوزراء ما إذا كانت غزة تعاني من مجاعة أم لا.
وقال بن غفير في بيان: “يرتكب رئيس الوزراء خطأً فادحا بهذه الخطوة التي لا تحظى حتى بأغلبية. يجب أن نسحق حماس لا أن نمنحها الأكسجين في الوقت نفسه”، بينما انضم سياسيون وجماعات متشددة أخرى إلى منتقدي الخطوة.
كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: ندمر كل ما تبقى من غزة وجيشنا لن يبقي حجرا على حجر فيها وان التحرك بغزة سيؤدي إلى تدمير حماس وإعادة المختطفين والجيش يعمل في غزة منذ أمس بـ5 فرق وبقوة لم نر لها مثيلا منذ بدء الحرب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:30

الثقافة والجمهور

21:35

قادة بريطانيا وفرنسا وكندا: سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة

20:45

جمعية بيئتي للتنمية المستدامة تستنكر قتل وتسميم الكلاب الضالة

20:28

تهنئة للأستاذ زكي أمجد وشاح بمناسبة تكليفه بمهام مدير الاتصال المؤسسي والحكومي لمؤسسة فرسان التغيير

20:27

بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد بعقوبات على إسرائيل إذا استمر الهجوم على غزة

20:22

بعد مكالمة لمدة ساعتين مع ترمب .. بوتين: مستعدون لمذكرة تفاهم مع أوكرانيا تشمل وقف النار

20:01

30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق

19:34

تدشين منشأة نقل آلي ورقمي للشحن الجوي في مطار الملكة علياء

19:31

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء الكبرى والهاشمية

19:28

أورنج الأردن تعقد شراكة مع النجمين الأردنيين موسى التعمري ويزن النعيمات

19:25

“فرصة”.. يوم وظيفي في زي بمبادرة من النائب رانيا أبو رمان لتوفير فرص عمل للشباب

19:23

صندوق الزكاة: 100 ألف دينار لتسديد ديون غارمات ومبادرات إنسانية قبيل العيد

وفيات
وفيات الاثنين 19-5-2025حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالىوفيات الأحد 18-5-2025وفيات الجمعة 16-5-2025وفيات الخميس 15-5-2025