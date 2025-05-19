بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق .. أسماء

19 مايو 2025
فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق .. أسماء

وطنا اليوم:أعلنت شركتا توزيع الكهرباء وكهرباء محافظة إربد عن نية كل منهما فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدد من المناطق في محافظات الكرك، إربد، وجرش، وذلك خلال يومي الخميس الموافق 22 أيار 2025 والسبت الموافق 24 أيار 2025، بهدف إجراء أعمال صيانة مبرمجة على الشبكات الكهربائية، وتحسين كفاءتها الفنية، بالإضافة إلى إزالة الأخطار المحتملة الناتجة عن الأشجار أو الأحمال الزائدة.
وذكرت شركة توزيع الكهرباء أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مغذي بئر مذكور في محافظة الكرك يوم السبت 24 أيار، بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك ضمن خطة شاملة تتضمن أعمال صيانة وإزالة خطورة وقص أشجار قريبة من الشبكة.

المناطق المتأثرة:

فيفا المعمورة

السلماني

الغويبة

خنيزيرة

السمار

مناطق توزيع العقبة

من جهتها، أوضحت شركة كهرباء محافظة إربد أنها ستضطر إلى فصل التيار الكهربائي في عدد من مناطق لواء الرمثا يوم الخميس 22 أيار 2025، وذلك من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً.

المناطق المتأثرة:

الرمثا – طريق الطرة

الرمثا – قرب المدرسة المهنية للبنات

حي مدرسة الخنساء ومجاوريه

أم الدفاتر

الجرف الجنوبي

كما سيشمل الفصل مناطق في محافظة جرش بالتزامن مع أعمال الصيانة، حيث سينقطع التيار من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا عن المناطق التالية:

غرب ظهر السرو

جرش – غرب الآثار

وأكدت الشركتان في بيانين منفصلين أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان سلامة الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدّمة للمشتركين، مشيرتين إلى أهمية تعاون المواطنين وأخذ الاحتياطات اللازمة خلال ساعات الفصل .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:41

جماعة الحوثي تعلن “حظرا بحريا” على ميناء حيفا الإسرائيلي

23:30

الثقافة والجمهور

21:35

قادة بريطانيا وفرنسا وكندا: سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة

20:45

جمعية بيئتي للتنمية المستدامة تستنكر قتل وتسميم الكلاب الضالة

20:28

تهنئة للأستاذ زكي أمجد وشاح بمناسبة تكليفه بمهام مدير الاتصال المؤسسي والحكومي لمؤسسة فرسان التغيير

20:27

بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد بعقوبات على إسرائيل إذا استمر الهجوم على غزة

20:22

بعد مكالمة لمدة ساعتين مع ترمب .. بوتين: مستعدون لمذكرة تفاهم مع أوكرانيا تشمل وقف النار

20:01

30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق

19:34

تدشين منشأة نقل آلي ورقمي للشحن الجوي في مطار الملكة علياء

19:31

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء الكبرى والهاشمية

19:28

أورنج الأردن تعقد شراكة مع النجمين الأردنيين موسى التعمري ويزن النعيمات

19:25

“فرصة”.. يوم وظيفي في زي بمبادرة من النائب رانيا أبو رمان لتوفير فرص عمل للشباب

وفيات
وفيات الاثنين 19-5-2025حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالىوفيات الأحد 18-5-2025وفيات الجمعة 16-5-2025وفيات الخميس 15-5-2025