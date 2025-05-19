فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق .. أسماء

وطنا اليوم:أعلنت شركتا توزيع الكهرباء وكهرباء محافظة إربد عن نية كل منهما فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدد من المناطق في محافظات الكرك، إربد، وجرش، وذلك خلال يومي الخميس الموافق 22 أيار 2025 والسبت الموافق 24 أيار 2025، بهدف إجراء أعمال صيانة مبرمجة على الشبكات الكهربائية، وتحسين كفاءتها الفنية، بالإضافة إلى إزالة الأخطار المحتملة الناتجة عن الأشجار أو الأحمال الزائدة.

وذكرت شركة توزيع الكهرباء أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مغذي بئر مذكور في محافظة الكرك يوم السبت 24 أيار، بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك ضمن خطة شاملة تتضمن أعمال صيانة وإزالة خطورة وقص أشجار قريبة من الشبكة.

المناطق المتأثرة:

فيفا المعمورة

السلماني

الغويبة

خنيزيرة

السمار

مناطق توزيع العقبة

من جهتها، أوضحت شركة كهرباء محافظة إربد أنها ستضطر إلى فصل التيار الكهربائي في عدد من مناطق لواء الرمثا يوم الخميس 22 أيار 2025، وذلك من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً.

المناطق المتأثرة:

الرمثا – طريق الطرة

الرمثا – قرب المدرسة المهنية للبنات

حي مدرسة الخنساء ومجاوريه

أم الدفاتر

الجرف الجنوبي

كما سيشمل الفصل مناطق في محافظة جرش بالتزامن مع أعمال الصيانة، حيث سينقطع التيار من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا عن المناطق التالية:

غرب ظهر السرو

جرش – غرب الآثار

وأكدت الشركتان في بيانين منفصلين أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان سلامة الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدّمة للمشتركين، مشيرتين إلى أهمية تعاون المواطنين وأخذ الاحتياطات اللازمة خلال ساعات الفصل .