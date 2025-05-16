فوز أردنية برئاسة دستور الأدوية الأمريكي

وطنا اليوم:انتخب أعضاء دستور الأدوية الأمريكي United States Pharmacopeia – (USP) أمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان جودت السبول رئيساً للدستور لمدة خمس سنوات في إنجاز غير مسبوق على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عُقد الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 400 عضو من 42 دولة حول العالم يمثلون هيئات رقابية، وصناعات دوائية، وكليات الطب والصيدلة إلى جانب جمعيات أطباء وصيادلة.

وتُعد الدكتورة السبول أول امرأة تتولى رئاسة دستور الأدوية الأمريكي، وأول رئيس يتم انتخابه من خارج الولايات المتحدة منذ تأسيسه قبل اكثر من مئتي عام حيث تأسس في العام 1820، وهي سابقة تاريخية تعكس ثقة المجتمع العلمي الدولي بكفاءتها العلمية و تمثل تقديرا مستحقًا لمكانتها المرموقة في مجال الصحة العامة والدواء.

ويُعد هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز للمجتمعين الطبي والصيدلاني، ويُجسد الدور الريادي للكفاءات الأردنية على الساحتين العربية والعالمية.

ويُعتبر دستور الأدوية الأمريكي الجهة المرجعية لوضع المعايير والمواصفات الفنية للأدوية في الولايات المتحدة، كما يُعتمد كمرجع عالمي لضمان جودة الأدوية وسلامتها وفعاليتها حيث يستخدم في أكثر من 150 دولة.