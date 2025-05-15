انخفاض طفيف بأسعار الليمون في سوق عمان المركزي

وطنا اليوم:شهدت أسعار الليمون في الأردن خلال الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغ سعر الكيلوغرام في السوق المركزي بين 2 و3.5 دينار، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالأشهر السابقة، مما أثار استياء المستهلكين.

لكن الخميس، سجلت الأسعار انخفاضاً ملحوظاً لتتراوح بين 1.50 و2.50 دينار للكيلوغرام، وفق تقرير يومي صادر عن السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى.

وأفاد مدير السوق المركزي، المهندس جلال أبو الغنم، أن كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق بلغت 3689.335 طناً، تشمل 2485.623 طناً من الخضار، و1015.409 طناً من الفواكه، و188.304 طناً من الورقيات.

وبحسب التقرير اليومي، استقرت أسعار الخضار الرئيسية، حيث تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و25 قرشاً، والبصل الناشف بين 10 و20 قرشاً، والبطاطس بين 20 و40 قرشاً، والبندورة بين 15 و20 قرشاً، والخيار بين 25 و50 قرشاً، بينما بلغ سعر الثوم الأخضر بين 50 و100 قرش.

ويعزو مختصون انخفاض أسعار الليمون إلى زيادة المعروض في السوق، مما يُبشر بتخفيف الأعباء عن المستهلكين وسط وفرة المحاصيل الزراعية.