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غرفة تجارة عمّان تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع رؤية عمّان

دقيقة واحدة ago
غرفة تجارة عمّان تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع رؤية عمّان

وطنا اليوم: بحث رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمّان، خلال لقاء مع رئيس شركة “رؤية عمّان” للاستثمار والتطوير”، مصطفى ابو غوش، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين القطاع التجاري في العاصمة والشركة التي تُعد الذراع الاستثماري والتطويري لأمانة عمّان الكبرى.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي حضره النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، وامين صندوق مجلس ادارة الغرفة خطاب البنا، ونائب امين الصندوق علاء الدين ديرانية، ونائب امين السر فلاح الصغير، آليات التعاون في مشاريع تنموية تخدم العاصمة، وتعزز من جاذبيتها الاستثمارية، مع التركيز على أهمية الشفافية والوضوح في طرح الفرص الاستثمارية، وضرورة إشراك ممثلي القطاع التجاري في مراحل التخطيط والتنفيذ.
وتُعد شركة “رؤية عمّان” للاستثمار والتطوير المطور الرئيس للأراضي وحقوق الاستثمار المملوكة لأمانة عمّان الكبرى، وتقدّم مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في الأراضي والأصول المتاحة للمستثمرين الراغبين بتنفيذ مشاريع ناجحة ومجدية، والمساهمة في نهضة العاصمة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية.
وأكدت تجارة عمان خلال اللقاء أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة إشراك الغرفة في المشروعات الاستثمارية المستقبلية التي تُخطط لها أمانة عمّان من خلال شركة “رؤية عمّان”، لما لذلك من أثر مباشر في تحفيز البيئة الاستثمارية وخلق فرص اقتصادية جديدة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والحاجة إلى تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في العاصمة.
وأشارت إلى أهمية التنسيق المستمر وفتح قنوات تواصل فعالة تسهم في تطوير المشاريع المستقبلية، والعمل على إزالة أية معوقات تنظيمية أو إجرائية قد تواجه المستثمرين، بما يخدم التوجهات الوطنية في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت على أهمية تعزيز التعاون بين الغرفة وشركة “رؤية عمّان” في مجال الترويج للفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة، لافتا الى استعداد الغرفة لوضع إمكاناتها وعلاقاتها المحلية والدولية في خدمة هذا الهدف.

وأضافت أن الغرفة تُولي اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات النوعية، وتعتبر الترويج الفعّال للمشاريع من خلال التشبيك مع رجال الأعمال والمستثمرين، والغرف التجارية العربية والأجنبية، ركيزة أساسية في تنشيط بيئة الأعمال بالعاصمة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وبينت أن الغرفة ترى في شركة “رؤية عمّان” شريكًا حيويًا في تطوير بيئة الأعمال بالعاصمة، مؤكدًا ضرورة أن تُبنى هذه العلاقة على التشاركية والتخطيط طويل الأمد، لضمان تحقيق مشاريع نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الوطنية.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان مصطفى ابو غوش عن استعداد الشركة للتعاون مع غرفة تجارة عمّان بما يخدم مصلحة المدينة والقطاع التجاري، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لاستقطاب استثمارات نوعية تُسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدّمة للمواطنين والزوار على حد سواء.
وأكد ابو غوش أن الاستثمار في الأصول المملوكة للأمانة متاح للجميع وليس حكرًا على أحد، مشيرا إلى أن قيمة هذه الأصول تصل إلى نحو مليار دينار، وتشكل قاعدة واسعة لإطلاق مشاريع متنوعة تشمل قطاعات مختلفة كالسياحة، والخدمات، والبنية التحتية، والمجمعات التجارية والمرافق العامة.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية شفافة وجاذبة من خلال طرح فرص تتماشى مع حاجات السوق والمستثمرين وتطلعات الأمانة والمجتمع المحلي، ضمن شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تضمن تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.
وأكد اعضاء مجلس ادارة الغرفة الحضور أن الغرفة ستعمل على تشبيك شركة “رؤية عمّان” مع المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال تنظيم لقاءات تعريفية تُعقد في مقر الغرفة، يُدعى إليها مستثمرون محليون وعرب وأجانب، بهدف إطلاعهم على الفرص الاستثمارية التي تطرحها الشركة، وتمكينها من تقديم إيجازات تفصيلية عن مشاريعها وخططها التطويرية، بما يعزز من فرص التعاون والشراكة.
كما شددوا على أهمية إشراك شركة “رؤية عمّان” في المؤتمرات والورش الاقتصادية التي تنظمها الغرفة أو تُشارك بها، وخصوصًا تلك التي يحضرها مستثمرون من الخارج أو ممثلو غرف تجارية عربية ودولية، بهدف الترويج لمشاريع الشركة وتوسيع قاعدة المستثمرين المحتملين، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويدعم بيئة الأعمال في العاصمة.
حضر اللقاء من جانب شركة “رؤية عمّان للاستثمار والتطوير المهندس معاذ الهباهبة، والمهندس ايمن القضاة


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